Мэр Новосибирска прогулялся и оценил пешеходную улицу Ленина

Источник: РИА "Новости"

Власти регулярно повторяют: перекрытие автомобильного движения по-прежнему проходит в тестовом режиме. Идея организовать улицу для прогулок в большом городе зародилась давно, а вот к ее реализации приступить не могли долго. Осторожничали. Не спровоцирует ли это транспортный коллапс, как люди, живущие вблизи, воспримут массовые пешие прогулки под своими окнами. Да и чем привлечь на променад? В России пешеходные улицы есть в 35 городах. Где-то это дорога к морю, где-то торгово-развлекательное пространство. В Новосибирске пока пробуют, присматриваются. В том числе и градоначальник.

Улица Ленина. Вечер выходного дня. Десятки людей увлечённо наблюдают за действом на проезжей части. Детский спектакль — «Петя и волк» — поставили актёры одного из новосибирских театров.

Представление захватывает зрителей. Увлекает и градоначальника. Анатолий Локоть здесь прогуливается каждые выходные. С особым интересом наблюдая, как будничную магистраль превращают — в местный Арбат. Сделать фото с горожанами. Обсудить проблемы. Перекусить в кафе. Перекрыть ли центральную улицу мегаполиса — на это решались долго.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: " Мы обсуждали это не раз. Было немножко, так, страшновато. Потому что это непривычно было. Как, взять и перекрыть улицу, не на один, а на несколько дней?!

— Не было страха, что город захлебнётся в потоке машин?

— Да, да, прежде всего, об этом мы и думали. Что переполнено. Пробки и так, а мы… создадим такие неприятные вещи, которые могут привести к транспортному коллапсу, остановке.

Первый раз улицу перекрыли в конце июля. С вечера пятницы, до утра понедельника — пешеходам отдают два участка дороги.

Максим Шевченко, корреспондент: «Единственное место, где пешеходная улица Ленина прерывается — это на пересечении с улицей Советской. Но движение здесь организовано прилично. И водители, и пешеходы друг другу уступают».

Опасения оказались напрасными. Пробок не прибавилось. Зато интерес новосибирцев с каждой неделей растет. Чем завлечь посетителей, в первую неделю в мэрии придумывали сами. Поставили мангалы и пластиковые столы — чтобы заполнить улицу. Из предпринимателей никто не рискнул.

Виталий Витухин, начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска: «К нам начали обращаться только через три-четыре недели. Мы со всеми общаемся. Поэтому мы с департаментом культуры, спорта и молодёжной политики договорились следующим образом. Если кто-то работает для зарабатывания денег, рестораны, кофейни — то это через управление потребительского рынка. Если это музыканты, и кто-то выставляет шляпу — это всё через департамент культуры спорта и молодёжной политики».

Спустя месяц ни улице — уже десятки предпринимателей. Развернули маленький картодром. Открыли тир. Татьяна Дробот — продаёт экологически чистые тарелки. Мэра продукция частной лавки — заинтересовала.

Не так давно, Татьяна попала в муниципальный бизнес-инкубатор. Разработала модели посуды. Наладила штучное производство. В мэрии к эксклюзивным деревянным блюдцам и плошкам — проявили интерес.

Татьяна Дробот, предприниматель: «Они знают, что мы производим такую продукцию. Они пригласили нас, говорят — покажите, что вы делаете. Порадуйте горожан».

Места на улице, для предпринимателей — бесплатны. Городские власти опасаются, как бы не превратить прогулочную зону в ярмарку. Поэтому для бизнесменов — жесткий список требований.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Я полагаю, что будущее этого проекта заключается в том, что те, кто придут сюда, или те, кто уже здесь работают, они возьмут на себя не только развитие своего бизнеса. Но и содержание, не всей улицы, а своего участка. Вот, напротив себя. Работайте, ваше кафе, здесь столики ваши стоят, стулья. И вот этот участок, он за вами. И тогда будет так, как мы привыкли видеть в европейских городах. Когда улицу моют, вплоть до того, что мылом. К этому идём».

Внешний вид пешеходной зоны — планируют изменить. Есть идея убрать старый асфальт с трещинами. И сделать покрытие улицы в классических традициях прогулочных мест.

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: " Мы сейчас прорабатываем проект. Это должна быть тротуарная плитка, или может быть… ну, крайний случай беру — булыжная мостовая. Вы знаете, что здесь, под нами?.

— Нет!

— Если мы сдерём этот асфальт, мы местами посмотрели — здесь булыжник лежит. Булыжник новониколаевский, который когда-то заложили. Она, эта улица, была именно такой.

Многим новосибирцам идея по выходным гулять там, где в будни ездят машины, пришлась по душе. Отдыхающих много. Вокруг уличных музыкантов, баров и аттракционов.