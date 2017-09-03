Мэр Новосибирска прогулялся и оценил пешеходную улицу Ленина
А вот точной даты завершения эксперимента с улицей Ленина пока нет. Больше месяца по выходным она приобретает статус пешеходной.
А вот точной даты завершения эксперимента с улицей Ленина пока нет. Больше месяца по выходным она приобретает статус пешеходной.
Власти регулярно повторяют: перекрытие автомобильного движения
Улица Ленина. Вечер выходного дня. Десятки людей увлечённо наблюдают за действом на проезжей части. Детский спектакль — «Петя и волк» — поставили актёры одного из новосибирских театров.
Представление захватывает зрителей. Увлекает и градоначальника. Анатолий Локоть здесь прогуливается каждые выходные. С особым интересом наблюдая, как будничную магистраль превращают — в местный Арбат. Сделать фото с горожанами. Обсудить проблемы. Перекусить в кафе. Перекрыть ли центральную улицу мегаполиса — на это решались долго.
Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: " Мы обсуждали это не раз. Было немножко, так, страшновато. Потому что это непривычно было. Как, взять и перекрыть улицу, не на один, а на несколько дней?!
— Не было страха, что город захлебнётся в потоке машин?
— Да, да, прежде всего, об этом мы и думали. Что переполнено. Пробки и так, а мы… создадим такие неприятные вещи, которые могут привести к транспортному коллапсу, остановке.
Первый раз улицу перекрыли в конце июля. С вечера пятницы, до утра понедельника — пешеходам отдают два участка дороги.
Максим Шевченко, корреспондент: «Единственное место, где пешеходная улица Ленина прерывается — это на пересечении с улицей Советской. Но движение здесь организовано прилично. И водители, и пешеходы друг другу уступают».
Опасения оказались напрасными. Пробок не прибавилось. Зато интерес новосибирцев с каждой неделей растет. Чем завлечь посетителей, в первую неделю в мэрии придумывали сами. Поставили мангалы и пластиковые столы — чтобы заполнить улицу. Из предпринимателей никто не рискнул.
Виталий Витухин, начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска: «К нам начали обращаться только через
Спустя месяц ни улице — уже десятки предпринимателей. Развернули маленький картодром. Открыли тир. Татьяна Дробот — продаёт экологически чистые тарелки. Мэра продукция частной лавки — заинтересовала.
Не так давно, Татьяна попала в муниципальный
Татьяна Дробот, предприниматель: «Они знают, что мы производим такую продукцию. Они пригласили нас, говорят — покажите, что вы делаете. Порадуйте горожан».
Места на улице, для предпринимателей — бесплатны. Городские власти опасаются, как бы не превратить прогулочную зону в ярмарку. Поэтому для бизнесменов — жесткий список требований.
Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Я полагаю, что будущее этого проекта заключается в том, что те, кто придут сюда, или те, кто уже здесь работают, они возьмут на себя не только развитие своего бизнеса. Но и содержание, не всей улицы, а своего участка. Вот, напротив себя. Работайте, ваше кафе, здесь столики ваши стоят, стулья. И вот этот участок, он за вами. И тогда будет так, как мы привыкли видеть в европейских городах. Когда улицу моют, вплоть до того, что мылом. К этому идём».
Внешний вид пешеходной зоны — планируют изменить. Есть идея убрать старый асфальт с трещинами. И сделать покрытие улицы в классических традициях прогулочных мест.
Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: " Мы сейчас прорабатываем проект. Это должна быть тротуарная плитка, или может быть… ну, крайний случай беру — булыжная мостовая. Вы знаете, что здесь, под нами?.
— Нет!
— Если мы сдерём этот асфальт, мы местами посмотрели — здесь булыжник лежит. Булыжник новониколаевский, который
Многим новосибирцам идея по выходным гулять там, где в будни ездят машины, пришлась по душе. Отдыхающих много. Вокруг уличных музыкантов, баров и аттракционов.
Улицу будут закрывать для движения машин до первых холодов. Станет ли дорога пешеходной следующим летом — решит специальная комиссия, во главе с мэром. Мнение горожан уже известно. Перспективу создания пешеходных зон в интернете оценили положительно. Больше семидесяти процентов голосов — «за».