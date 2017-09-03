Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежских работников нефтегазовой отрасли

Первые лица региона отметили, что праздник «особо знаменателен» в 2017 году, поскольку газовой службе Воронежской области исполняется 60 лет.

— За этот период пройден большой путь становления и развития отрасли. Сегодня топливно-энергетический комплекс области представляет собой эффективную систему, которая соответствует требованиям времени. Внедряются новые технологии, совершенствуются формы обслуживания населения. Благодаря эффективной работе газовиков «голубое топливо» пришло практически во все города и села региона. Сотрудничество воронежских предприятий-участников нефтегазового кластера с крупнейшими добывающими компаниями страны открывает новые горизонты развития региональной промышленности, — заявили губернатор и спикер облдумы.