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19:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор и спикер облдумы поздравили воронежских работников нефтегазовой отрасли

Воронежская область вместе со всей Россией отметит День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в воскресенье, 3 сентября. Глава региона Алексей Гордеев и спикер облдумы Владимир Нетесов поздравили работников сферы с профессиональным праздником.

Источник: Reuters

Первые лица региона отметили, что праздник «особо знаменателен» в 2017 году, поскольку газовой службе Воронежской области исполняется 60 лет.

— За этот период пройден большой путь становления и развития отрасли. Сегодня топливно-энергетический комплекс области представляет собой эффективную систему, которая соответствует требованиям времени. Внедряются новые технологии, совершенствуются формы обслуживания населения. Благодаря эффективной работе газовиков «голубое топливо» пришло практически во все города и села региона. Сотрудничество воронежских предприятий-участников нефтегазового кластера с крупнейшими добывающими компаниями страны открывает новые горизонты развития региональной промышленности, — заявили губернатор и спикер облдумы.

Глава Воронежской области и председатель облдумы пожелали работникам нефтегазовой отрасли крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в работе.

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