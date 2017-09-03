Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
Названа главная причина смерти во время секса
Глава «БалтСтроя» арестован за хищения в резиденции Путина
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Абрамс» даже не полезет в бой»: СМИ о схватке с Т-90
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Ученые выяснили, почему люди любят гулять с собаками
Калужского акушера хотят посадить за консультацию по телефону
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
9Празднование Курбан-байрама
11:43 (мск), источник: Интерфакс

Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — Россия завершила уничтожение боеприпасов, снаряженных люизитом, сообщил «Интерфаксу» начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин в воскресенье.

Источник: РИА "Новости"

«На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом «люизит», — сказал Капашин.

Он напомнил, что запасы люизита в Российской Федерации уничтожены вслед за запасами таких отравляющих веществ как иприт, зарин и зоман.
Читайте также
Глава ЦРУ заявил о наличии у США улик, подтверждающих применение химоружия властями Сирии

Капашин отметил, что России осталось уничтожить только небольшую партию химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом типа «ви-икс» (VX), после чего будет поставлена окончательная точка в реализации обязательств страны по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

«Это произойдет в ближайшие недели, так как объект “Кизнер” в штатном режиме продолжает свою работу», — подчеркнул начальник федерального управления.

Люизит — фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. До появления информации о веществах типа «Фолиант» — самое токсичное из когда-либо искусственно синтезировавшихся веществ, применяемых в химическом оружии.

VX — фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии4
Комментарии
4
Сергей Костенко
Сирия тоже уничтожила под контролем международных организаций по "химдыму" - толку-то???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
4
Комментировать
 Священник из Евпатории попросил власти создать в Крыму нудистский пляж
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и Белым домом
Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы
В МИД отреагировали на обыски российских загранучреждений в США
МИД России: ядерное испытание КНДР создает серьезную угрозу миру
Умар Джабраилов списал инцидент со стрельбой на «нервный срыв»
Ураган «Харви» повредил объекты с токсичными отходами в Техасе
Колумбийские повстанцы заявили об убийстве россиянина
Спорт
Отбор к ЧМ-2018. «Арбитру игры Украина — Турция надо извиниться» Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу после поражения от Украины раскритиковал арбитров поединка. О главных матчах отбора к ЧМ-2018, прошедших накануне
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь