Игорь Артемьев назначил руководителя краевого УФАС

Ранее полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич согласовал его кандидатуру. 28 апреля господин Плаксин был назначен руководителем краевого управления ФАС.

В этой должности он сменил Антона Удальева перешедшего на работу в краевое правительство.

Александр Плаксин начал свою работу в УФАС в 2014 году, координировал деятельность отдела контроля закупок, отдела контроля органов власти и процедур торгов и отдела контроля естественных монополий.