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11:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Игорь Артемьев назначил руководителя краевого УФАС

Как стало известно «Ъ», руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев назначил на должность руководителя УФАС по Пермскому краю Александра Плаксина.

Ранее полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич согласовал его кандидатуру. 28 апреля господин Плаксин был назначен руководителем краевого управления ФАС.

В этой должности он сменил Антона Удальева перешедшего на работу в краевое правительство.

Александр Плаксин начал свою работу в УФАС в 2014 году, координировал деятельность отдела контроля закупок, отдела контроля органов власти и процедур торгов и отдела контроля естественных монополий.

При непосредственном участии Александра Плаксина в Пермском УФАС России в 2016 году возбуждено и рассмотрено 31 дело о нарушениях антимонопольного законодательства.

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