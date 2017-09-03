Игорь Артемьев назначил руководителя краевого УФАС
Как стало известно «Ъ», руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев назначил на должность руководителя УФАС по Пермскому краю Александра Плаксина.
Как стало известно «Ъ», руководитель ФАС РФ Игорь Артемьев назначил на должность руководителя УФАС по Пермскому краю Александра Плаксина.
Ранее полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич согласовал его кандидатуру. 28 апреля господин Плаксин был назначен руководителем краевого управления ФАС.
В этой должности он сменил Антона Удальева перешедшего на работу в краевое правительство.
Александр Плаксин начал свою работу в УФАС в 2014 году, координировал деятельность отдела контроля закупок, отдела контроля органов власти и процедур торгов и отдела контроля естественных монополий.
При непосредственном участии Александра Плаксина в Пермском УФАС России в 2016 году возбуждено и рассмотрено 31 дело о нарушениях антимонопольного законодательства.