Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума

Президент отметил, что уникальный потенциал, чистая природа, богатые запасы ресурсов и близость к растущему рынку Азиатско-Тихоокеанского региона привлекают к российскому Дальнему Востоку все большее внимание, и растущее с каждым годом число участников форума — лишнее тому подтверждение.

«Перед Россией стоит амбициозная задача — обеспечить на Дальнем Востоке максимально комфортные условия для ведения бизнеса, запуска новых производств и создания дополнительных рабочих мест», — отметил глава государства. Именно на это, по его словам, нацелено формирование территорий опережающего развития. Путин отметил, что преимуществами ТОРов активно пользуются свыше 700 отечественных и зарубежных компаний. Он также выразил надежду, что по итогам форума их число возрастет.