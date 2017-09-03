Путин направил приветствие участникам Восточного экономического форума
Владимир Путин направил приветствие участникам третьего Восточного экономического форума, сообщает сайт Кремля.
Владимир Путин направил приветствие участникам третьего Восточного экономического форума, сообщает сайт Кремля.
Президент отметил, что уникальный потенциал, чистая природа, богатые запасы ресурсов и близость к растущему рынку
«Перед Россией стоит амбициозная задача — обеспечить на Дальнем Востоке максимально комфортные условия для ведения бизнеса, запуска новых производств и создания дополнительных рабочих мест», — отметил глава государства. Именно на это, по его словам, нацелено формирование территорий опережающего развития. Путин отметил, что преимуществами ТОРов активно пользуются свыше 700 отечественных и зарубежных компаний. Он также выразил надежду, что по итогам форума их число возрастет.
Дальневосточная стратегия России предусматривает открытость к сотрудничеству и заинтересованность в самой широкой кооперации. «Уверен, что ваши дискуссии будут способствовать выработке эффективных моделей сопряжения различных интеграционных процессов, продвижению по пути создания Большого евразийского партнерства», — заявил президент.