Ядерное испытание КНДР создает серьезную угрозу миру, заявили в МИД России

Источник: РИА Новости

Ранее КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Читайте также Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН

«Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом. Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР», — заявили в МИД РФ.

Как отметили в Москве, в сложившихся условиях настоятельно необходимо «сохранять хладнокровие, воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности».