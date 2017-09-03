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12:01 (мск), источник: РИА Новости

Ядерное испытание КНДР создает серьезную угрозу миру, заявили в МИД России

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Очередное ядерное испытание КНДР направлено на подрыв глобального режима нераспространения и создает серьезную угрозу миру и безопасности в регионе, говорится в распространенном в воскресенье сообщении российского МИД.

Источник: РИА Новости

Ранее КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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«Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом. Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР», — заявили в МИД РФ.

Как отметили в Москве, в сложившихся условиях настоятельно необходимо «сохранять хладнокровие, воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности».

«Призываем все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную. Подтверждаем готовность к совместным усилиям в данном направлении, в том числе в контексте реализации российско-китайской “дорожной карты”», — подчеркнули во внешнеполитического ведомстве РФ.

Ким Чен Ын радуется новой водородной боеголовке, Япония в шоке
Во время загрузки произошла ошибка.
11:57 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Христофор Врунгель
Каких? Разложи по пунктам.
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