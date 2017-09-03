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12:42 (мск), источник: РБК

Москва призвала США одуматься и вернуть объекты российской дипмиссии

США должны немедленно одуматься и вернуть захваченные объекты российской дипломатической миссии, говорится в официальном заявлении МИД России.

Источник: Reuters

Министерство иностранных дел России в специальном заявлении призвало американские власти одуматься и немедленно вернуть захваченные дипломатические объекты.

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«Этот возмутительный шаг идет в русле фактической экспроприации в декабре прошлого года принадлежащих России загородных дипломатических жилых комплексов около Вашингтона и Нью-Йорка. В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции», — говорится в заявлении.

МИД обвинил США в захвате зданий генерального консульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне, «которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом», а также в закрытии доступа в торгпредство в Нью-Йорке.

Всю ответственность за «продолжающуюся деградацию» отношений между Россией и США МИД возложил на американскую сторону. При этом было отмечено, что от этих отношений «во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности"​.

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