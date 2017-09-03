Москва призвала США одуматься и вернуть объекты российской дипмиссии
США должны немедленно одуматься и вернуть захваченные объекты российской дипломатической миссии, говорится в официальном заявлении МИД России.
США должны немедленно одуматься и вернуть захваченные объекты российской дипломатической миссии, говорится в официальном заявлении МИД России.
Министерство иностранных дел России в специальном заявлении призвало американские власти одуматься и немедленно вернуть захваченные дипломатические объекты.
«Этот возмутительный шаг идет в русле фактической экспроприации в декабре прошлого года принадлежащих России загородных дипломатических жилых комплексов около Вашингтона и
МИД обвинил США в захвате зданий генерального консульства России в
Всю ответственность за «продолжающуюся деградацию» отношений между Россией и США МИД возложил на американскую сторону. При этом было отмечено, что от этих отношений «во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности".