Юрий Трутнев оценил готовность Хабаровского края к ВЭФ

Ранее «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в рамках «Улицы Дальнего Востока» угощение для гостей форума и жителей Владивостока будет готовить команда лучших поваров из Хабаровска. В нее вошли шесть шеф-поваров и су-шефов, двое барменов, две официантки, администратор и технический работник, основной задачей которого станет поддержание безупречной чистоты в павильоне нашего региона. Пока рецепты держат в секрете, известно лишь, что в их основе дальневосточная рыба и дикое мясо. Известно, что уже подготовлено 200 кг эксклюзивного мороженого, бармены уже разрабатывают фирменные напитки на основе таёжных дикоросов.