Юрий Трутнев оценил готовность Хабаровского края к ВЭФ

Вице-премьер РФ — полномочный представитель Президента России Юрий Трутнев накануне Восточного экономического форума (ВЭФ) осмотрел экспозиции регионов на «Улице Дальнего Востока», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В павильоне Хабаровского края его встречал глава региона Вячеслав Шпорт.
Торжественное открытие «Улицы Дальнего Востока» состоится 5 сентября в полдень.
Напомним, ВЭФ в этом году пройдет 6—7 сентября во Владивостоке. Участников ожидает насыщенная деловая, культурная и экскурсионная программа. Расширенная версия деловой части опубликована официальном сайте ВЭФ.
Ранее «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в рамках «Улицы Дальнего Востока» угощение для гостей форума и жителей Владивостока будет готовить команда лучших поваров из Хабаровска. В нее вошли шесть шеф-поваров и су-шефов, двое барменов, две официантки, администратор и технический работник, основной задачей которого станет поддержание безупречной чистоты в павильоне нашего региона. Пока рецепты держат в секрете, известно лишь, что в их основе дальневосточная рыба и дикое мясо. Известно, что уже подготовлено 200 кг эксклюзивного мороженого, бармены уже разрабатывают фирменные напитки на основе таёжных дикоросов.