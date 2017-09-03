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22:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Юрий Трутнев оценил готовность Хабаровского края к ВЭФ

Форум пройдёт во Владивостоке 6—7 сентября.

Источник: Хабаровский край сегодня

Вице-премьер РФ — полномочный представитель Президента России Юрий Трутнев накануне Восточного экономического форума (ВЭФ) осмотрел экспозиции регионов на «Улице Дальнего Востока», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В павильоне Хабаровского края его встречал глава региона Вячеслав Шпорт.

Торжественное открытие «Улицы Дальнего Востока» состоится 5 сентября в полдень.

Напомним, ВЭФ в этом году пройдет 6—7 сентября во Владивостоке. Участников ожидает насыщенная деловая, культурная и экскурсионная программа. Расширенная версия деловой части опубликована официальном сайте ВЭФ.

Ранее «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в рамках «Улицы Дальнего Востока» угощение для гостей форума и жителей Владивостока будет готовить команда лучших поваров из Хабаровска. В нее вошли шесть шеф-поваров и су-шефов, двое барменов, две официантки, администратор и технический работник, основной задачей которого станет поддержание безупречной чистоты в павильоне нашего региона. Пока рецепты держат в секрете, известно лишь, что в их основе дальневосточная рыба и дикое мясо. Известно, что уже подготовлено 200 кг эксклюзивного мороженого, бармены уже разрабатывают фирменные напитки на основе таёжных дикоросов.

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