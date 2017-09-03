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14:06 (мск), источник: ТАСС

Правительство ЕС пообещало Украине транш в €600 млн не раньше начала 2018 года

Первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС на Украине назвал сроки отправки транша сугубо техническим вопросом.

Источник: AP 2017

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Транш от Европейского союза Украине в размере €600 млн поступит не ранее января 2018 года. Об этом заявил первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС на Украине Жослин Гитон в интервью агентству Украинские новости.

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«Может быть небольшая техническая задержка в несколько недель между принятием решения и непосредственной выплатой, но если все будет хорошо, то транш будет предоставлен в самом начале следующего года», — сообщил Гитон, заверив, что «сроки — это сугубо технический вопрос».

Он напомнил, что «программа макрофинансовой помощи была принята несколько лет назад, и сроки предоставления каждого транша были установлены изначально». В то же время Гитон отметил, что Евросоюз «все еще очень ждет, что все условия будут выполнены».

В марте Европейская комиссия утвердила предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

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