США перебросили свои танки в Грузию
Масштабные учения НАТО стартовали в Грузии. Смотрите на видео, как американские танки Abrams прибывают на место маневров.
Масштабные учения НАТО стартовали в Грузии. Смотрите на видео, как американские танки Abrams прибывают на место маневров.
Многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2017 («Проворный дух 2017») пройдут в Грузии с 3 по 11 сентября, сообщает Sputnik Грузия.
Сейчас американская военная техника, в том числе танки M1 Abrams и бронетранспортёры LAV, прибывшие в порт Поти накануне, направляется по железной дороге на полигон Орфоло.
Целью стартовавших учений является улучшение взаимодействия грузинских военных с коллегами из США и других партнерских стран (в маневрах также участвуют Украина, Латвия, Румыния и Армения). Учения предполагают полевые и штабные фазы, и их сценарием является проведение операций по