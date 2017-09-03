США перебросили свои танки в Грузию

Сейчас американская военная техника, в том числе танки M1 Abrams и бронетранспортёры LAV, прибывшие в порт Поти накануне, направляется по железной дороге на полигон Орфоло.

Целью стартовавших учений является улучшение взаимодействия грузинских военных с коллегами из США и других партнерских стран (в маневрах также участвуют Украина, Латвия, Румыния и Армения). Учения предполагают полевые и штабные фазы, и их сценарием является проведение операций по атаке-обороне и стабильности.