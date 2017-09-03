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13:48 (мск), источник: Sputnik.by

США перебросили свои танки в Грузию

Масштабные учения НАТО стартовали в Грузии. Смотрите на видео, как американские танки Abrams прибывают на место маневров.

Источник: Sputnik.by

Многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2017 («Проворный дух 2017») пройдут в Грузии с 3 по 11 сентября, сообщает Sputnik Грузия.

Сейчас американская военная техника, в том числе танки M1 Abrams и бронетранспортёры LAV, прибывшие в порт Поти накануне, направляется по железной дороге на полигон Орфоло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Целью стартовавших учений является улучшение взаимодействия грузинских военных с коллегами из США и других партнерских стран (в маневрах также участвуют Украина, Латвия, Румыния и Армения). Учения предполагают полевые и штабные фазы, и их сценарием является проведение операций по атаке-обороне и стабильности.

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