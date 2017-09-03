Серик Сапиев высказался по инциденту у «Абу-Даби Плаза» в Астане

Источник: Tengrinews

«Печально, что ночью в комплексе «Абу-Даби Плаза» произошло такое событие. Люди всполошились. В связи с этим в акимате создана специальная комиссия. Задержанных начали отпускать. И аким Астаны Асет Исекешев вышел на публику. Верю, что проблема решится. Мы тоже контролируем ситуацию. Давайте ждать решение комиссии! Призываю всех к спокойствию!, — написал Сапиев в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYkpTjkhx57/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Түнде "Абу-Даби Плаза" кешенінде орын алған оқиға көңілге қаяу түсіреді. Жұрт дүрлікті. Осыған орай әкімшілікте арнайы комиссия құрылды. Ұстағандар босатылып жатыр. Сол бойда ашулы топ алдына Астана әкімі Асет Исекешев шықты. Мәселе дұрыс шешіледі деп сенемін. Жағдай біздің де назарымызда. Комиссия қорытындысын күтейік! Баршаңызды сабырға шақырамын!</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Serik Sapiyev (@serik_sapiyev) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-03T08:43:18+00:00">Sep 3, 2017 at 1:43am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 2 сентября около 21.00 часов между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими (граждане Индии) произошел бытовой конфликт на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-Даби Плаза».