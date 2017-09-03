Серик Сапиев высказался по инциденту у «Абу-Даби Плаза» в Астане

«Печально, что ночью в комплексе «Абу-Даби Плаза» произошло такое событие. Люди всполошились. В связи с этим в акимате создана специальная комиссия. Задержанных начали отпускать. И аким Астаны Асет Исекешев вышел на публику. Верю, что проблема решится. Мы тоже контролируем ситуацию. Давайте ждать решение комиссии! Призываю всех к спокойствию!, — написал Сапиев в Instagram.
Напомним, 2 сентября около 21.00 часов между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими (граждане Индии) произошел бытовой конфликт на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-Даби Плаза».
По данным столичного ДВД, 8 человек были доставлены в УВД района «Есиль», где в отношении них возбуждено административное производство, материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в административный суд. В результате потасовки двое граждан Индии с ушибами и телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.