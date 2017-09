Серик Сапиев высказался по инциденту у «Абу-Даби Плаза» в Астане

Түнде "Абу-Даби Плаза" кешенінде орын алған оқиға көңілге қаяу түсіреді. Жұрт дүрлікті. Осыған орай әкімшілікте арнайы комиссия құрылды. Ұстағандар босатылып жатыр. Сол бойда ашулы топ алдына Астана әкімі Асет Исекешев шықты. Мәселе дұрыс шешіледі деп сенемін. Жағдай біздің де назарымызда. Комиссия қорытындысын күтейік! Баршаңызды сабырға шақырамын!

