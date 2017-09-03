Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
США готовятся к массовому изъятию долларов
"Неуместно публично угрожать Беларуси": Мирончик о МИД Украины
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Китай близок к совершению революции в подводном флоте – СМИ
СМИ: Турчинов расстроен приветствием Нацгвардии
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Ученые выяснили, почему люди любят гулять с собаками
Калужского акушера хотят посадить за консультацию по телефону
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
14:12 (мск), источник: Известия

Персональные данные американских разведчиков попали в интернет

Личные данные американских военнослужащих и сотрудников разведки оказались в публичном доступе в интернете.

Источник: Reuters

Доступны для скачивания оказались адреса, номера телефонов и аккаунты электронной почты. Помимо информации о военных и сотрудниках разведслужб, в сеть попали данные одного американского полицейского и одного сотрудника ООН, работавшего на Ближнем Востоке, сообщает издание The Hill.

Читайте также
СМИ узнали о версии Трампа по поводу инициатора утечек из Белого дома

На то, что персональные данные попали в публичный доступ, указал сотрудник фирмы Upguard Крис Викери.

«Надеюсь, мы единственные, кто их обнаружил», — отметил Викери.

Информация просочилась в интернет из базы данных частной компании TigerSwan, работающей в области обеспечения безопасности. Компания хранила на «облачном» сервере резюме соискателей и заявления о приеме на работу с 2009 года. Из-за ошибки в системе защиты данных, файлы оказались в публичном доступе на сайте Amazon.

Ранее портал iz.ru сообщал об утечке 700 млн электронных адресов из базы службы онлайн-рассылки рекламных объявлений. Эта утечка, ставшая одной из крупнейших в истории, также произошла из-за сбоя в системе защиты данных.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Раскрыта крупная схема хищения средств Минобороны
Торговля подстегнула рост экономики
РФ призвала США одуматься и вернуть объекты российской дипмиссии
КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы
Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом
МИД России: ядерное испытание КНДР создает серьезную угрозу миру
ЕС пообещало Украине транш в €600 млн не раньше начала 2018 года
Ураган «Харви» повредил объекты с токсичными отходами в Техасе
Спорт
Отбор к ЧМ-2018. «Арбитру игры Украина — Турция надо извиниться» Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу после поражения от Украины раскритиковал арбитров поединка. О главных матчах отбора к ЧМ-2018, прошедших накануне
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь