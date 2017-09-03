Персональные данные американских разведчиков попали в интернет
Личные данные американских военнослужащих и сотрудников разведки оказались в публичном доступе в интернете.
Личные данные американских военнослужащих и сотрудников разведки оказались в публичном доступе в интернете.
Доступны для скачивания оказались адреса, номера телефонов и аккаунты электронной почты. Помимо информации о военных и сотрудниках разведслужб, в сеть попали данные одного американского полицейского и одного сотрудника ООН, работавшего на Ближнем Востоке, сообщает издание The Hill.
На то, что персональные данные попали в публичный доступ, указал сотрудник фирмы Upguard Крис Викери.
«Надеюсь, мы единственные, кто их обнаружил», — отметил Викери.
Информация просочилась в интернет из базы данных частной компании TigerSwan, работающей в области обеспечения безопасности. Компания хранила на «облачном» сервере резюме соискателей и заявления о приеме на работу с 2009 года.
Ранее портал iz.ru сообщал об утечке 700 млн электронных адресов из базы службы