Персональные данные американских разведчиков попали в интернет

Источник: Reuters

Доступны для скачивания оказались адреса, номера телефонов и аккаунты электронной почты. Помимо информации о военных и сотрудниках разведслужб, в сеть попали данные одного американского полицейского и одного сотрудника ООН, работавшего на Ближнем Востоке, сообщает издание The Hill.

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На то, что персональные данные попали в публичный доступ, указал сотрудник фирмы Upguard Крис Викери.

«Надеюсь, мы единственные, кто их обнаружил», — отметил Викери.

Информация просочилась в интернет из базы данных частной компании TigerSwan, работающей в области обеспечения безопасности. Компания хранила на «облачном» сервере резюме соискателей и заявления о приеме на работу с 2009 года. Из-за ошибки в системе защиты данных, файлы оказались в публичном доступе на сайте Amazon.