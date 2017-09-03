Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
США готовятся к массовому изъятию долларов
Глава «БалтСтроя» арестован за хищения в резиденции Путина
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Костылик для НАТО»: эксперт об украинской армии
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Найден оптимальный уровень потребления овощей и фруктов
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
14:37 (мск), источник: РИА Новости

Украина усилила патрулирование по всей границе из-за учений «Запад-2017»

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2017» 14—20 сентября, сообщил в воскресенье в эфире телеканала «112 Украина» помощник главы госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Источник: РИА Новости

«Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых было усиление участка границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений «Запад-2017», — приводит его слова сайт телеканала.

По словам Слободяна, в Белоруссию до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска. «Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим», — подчеркнул он.

Совместные белорусско-российские стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14—20 сентября на территории Белоруссии.
Читайте также
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России

По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать, в частности, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин также заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины.

Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев в свою очередь заявлял, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи этими учениями, непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Кроме того, президент Белоруссии неоднократно отмечал, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения.

Минобороны: учения «Запад-2017» сугубо оборонительные
Во время загрузки произошла ошибка.
29 августа© Ньюстюб
 США забрали российскую дипломатическую собственность после обысков
КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы
РФ призвала США немедленно вернуть объекты российской дипмиссии
Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы
Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом
МИД России: ядерное испытание КНДР создает серьезную угрозу миру
ЕС пообещало Украине транш в €600 млн не раньше начала 2018 года
Персональные данные американских разведчиков попали в интернет
Спорт
Отбор к ЧМ-2018. «Арбитру игры Украина — Турция надо извиниться» Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу после поражения от Украины раскритиковал арбитров поединка. О главных матчах отбора к ЧМ-2018, прошедших накануне
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь