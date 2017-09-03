Украина усилила патрулирование по всей границе из-за учений «Запад-2017»
КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением
КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины усилила патрулирование границ на всех участках в связи с проведением
«Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали
По словам Слободяна, в Белоруссию до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска. «Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим», — подчеркнул он.
По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать, в частности, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.
Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.
Заместитель министра обороны РФ
Начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Олег Белоконев в свою очередь заявлял, что ажиотаж, поднимаемый рядом иностранных государств в связи этими учениями, непонятен с учетом наращивания сил НАТО у границ Белоруссии и РФ. Кроме того, президент Белоруссии неоднократно отмечал, что эти учения будут открыты для иностранного наблюдения.
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