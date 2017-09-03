Украина усилила патрулирование по всей границе из-за учений «Запад-2017»

Источник: РИА Новости

«Эти меры проводят уже с начала сентября. У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых было усиление участка границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений «Запад-2017», — приводит его слова сайт телеканала.

По словам Слободяна, в Белоруссию до начала самих учений уже начинают прибывать российские войска. «Поэтому обстановку нужно контролировать, и эти меры мы уже проводим», — подчеркнул он.

Совместные белорусско-российские стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14—20 сентября на территории Белоруссии.

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По данным Минобороны РФ, в учениях примут участие до 12,7 тысячи военнослужащих, планируется задействовать, в частности, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники.

Ряд стран НАТО, а также власти Украины ранее выражали обеспокоенность ввиду предстоящих учений. МИД России отмечал, что в западных СМИ не ослабевает ажиотаж вокруг учений, говорится об их агрессивном характере.

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин также заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится «плацдарм для оккупации» Литвы, Польши или Украины.