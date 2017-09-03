Додон: народ Молдовы ценит профессионализм тех, кто защищает страну

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил всех военных с Днем Национальной армии. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Поздравляю всех военных с Днём армии! В этот день мы отмечаем патриотизм, а доверие, которое молдавские граждане испытывают к армии, демонстрирует, что армия — хранитель национальных ценностей. Это также говорит о том, что народ ценит моральные стандарты и профессионализм тех, кто защищает страну и исполняет гуманитарные миссии», — отметил Игорь Додон.