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14:43 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: народ Молдовы ценит профессионализм тех, кто защищает страну

Глава государства поздравил военных с Днем Национальной армии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил всех военных с Днем Национальной армии. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Поздравляю всех военных с Днём армии! В этот день мы отмечаем патриотизм, а доверие, которое молдавские граждане испытывают к армии, демонстрирует, что армия — хранитель национальных ценностей. Это также говорит о том, что народ ценит моральные стандарты и профессионализм тех, кто защищает страну и исполняет гуманитарные миссии», — отметил Игорь Додон.

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Глава государства уверен, что благодаря усилиям каждого военного Национальная армия и в будущем будет вносить свой вклад в укрепление государственности и в воспитание молодёжи в патриотическом духе, а «сегодняшний праздник всегда будет подтверждением суверенитета нашего государства».

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