Украина усиливает контроль на всей границе из-за учений «Запад-2017»
Ранее некоторые страны НАТО и власти Украины выражали обеспокоенность по поводу предстоящих учений.
Ранее некоторые страны НАТО и власти Украины выражали обеспокоенность по поводу предстоящих учений.
МИНСК, 3 сен — Sputnik. Государственная пограничная служба Украины усилила контроль границы на всех участках на время проведения
Стратегические учения «Запад-2017» будут проходить с 14 по 20 сентября. Же с начала месяца украинская сторона усилила патрулирование границ.
«У нас стартовали
По его словам, до начала учений в Беларусь начали прибывать российские войска.
«Запад-2017» — совместные