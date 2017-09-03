Украина усиливает контроль на всей границе из-за учений «Запад-2017»

МИНСК, 3 сен — Sputnik. Государственная пограничная служба Украины усилила контроль границы на всех участках на время проведения российско-белорусских учений «Запад-2017», сообщили в эфире телеканала «112 Украина».

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Стратегические учения «Запад-2017» будут проходить с 14 по 20 сентября. Же с начала месяца украинская сторона усилила патрулирование границ.

«У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых было усиление участка границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений «Запад-2017», — сообщил телеканалу помощник главы госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, до начала учений в Беларусь начали прибывать российские войска.