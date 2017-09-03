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15:52 (мск), источник: Sputnik.by

Украина усиливает контроль на всей границе из-за учений «Запад-2017»

Ранее некоторые страны НАТО и власти Украины выражали обеспокоенность по поводу предстоящих учений.

МИНСК, 3 сен — Sputnik. Государственная пограничная служба Украины усилила контроль границы на всех участках на время проведения российско-белорусских учений «Запад-2017», сообщили в эфире телеканала «112 Украина».

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Стратегические учения «Запад-2017» будут проходить с 14 по 20 сентября. Же с начала месяца украинская сторона усилила патрулирование границ.

«У нас стартовали командно-штабные учения, в рамках которых было усиление участка границы на всех без исключения направлениях, начиная от зоны АТО, северной, западной, южной, то есть на всех участках мы усиливаем меры по крайней мере на период до окончания учений «Запад-2017», — сообщил телеканалу помощник главы госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, до начала учений в Беларусь начали прибывать российские войска.

«Запад-2017» — совместные белорусско-российские стратегические учения. Пройдут они на территории Беларуси. По информации министерства обороны России, в учениях будут задействованы до 12,7 тысячи военнослужащих, а также около 70 самолетов и вертолетов, более 600 единиц боевой техники.

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