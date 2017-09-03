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16:49 (мск), источник: Интерфакс

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье по окончании беседы в узком составе осмотрели выставку китайских народных промыслов.

Источник: Пресс-служба Президента России

Главы государств также обменялись подарками.

Председатель КНР преподнес российскому лидеру скульптуру, запечатлевшую китайского воина в традиционном костюме, а также письменный стол ручной работы, на котором написано пожелание процветания. Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря с изображением парусника, а также настольные светильники из нефрита.

Источник: Пресс-служба Президента России

После краткой паузы для осмотра выставки лидеры продолжили обмен мнениями по ключевым двусторонним и мировым проблемам в формате рабочего обеда.

Источник: Пресс-служба Президента России

В воскресенье президент России прибыл в китайский город Сямэнь для участия в саммите БРИКС.

IX саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет в Китае 3—5 сентября.

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Путин и Си поговорили о «корабле двухсторонних отношений»
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14:42 (мск)© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Дмитрий Скрипин
Такая любовь аж (... ... ...). Может, для полного счастья, поменяемся лидерами. Пусть не на 17лет, хотя бы на 2-4 года....
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