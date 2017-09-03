Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Председатель КНР преподнес российскому лидеру скульптуру, запечатлевшую китайского воина в традиционном костюме, а также письменный стол ручной работы, на котором написано пожелание процветания. Путин подарил Си Цзиньпину картину из янтаря с изображением парусника, а также настольные светильники из нефрита.