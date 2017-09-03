Глава минфина США намерен представить Трампу новый пакет санкций в отношении КНДР
Как сообщил Стивен Мнучин в интервью Fox News, в отношении Пхеньяна рассматриваются «различные санкции», в том числе касающиеся торговли.
Как сообщил Стивен Мнучин в интервью Fox News, в отношении Пхеньяна рассматриваются «различные санкции», в том числе касающиеся торговли.
«Мы уже вводили санкции против Северной Кореи, но я работаю над проектом пакета новых санкций, чтобы представить его президенту для обсуждения», — отметил глава финансового ведомства. По его словам, в воскресенье он провел разговор с Трампом, в ходе которого они согласились по поводу «неприемлемости поведения» Пхеньяна.
Как сообщил Мнучин, в отношении КНДР рассматриваются «различные санкции», в том числе касающиеся торговли. «Если страны хотят вести бизнес с Соединенными Штатами, они, очевидно, будут работать с нашими союзниками и другими [государствами], чтобы изолировать Северную Корею в экономическом плане», — отметил министр.
КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.