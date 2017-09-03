Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
США готовятся к массовому изъятию долларов
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: Новая БМП «Курганец» сможет сбивать американские «Джавелины»
СМИ о маскировке ракет РФ во время боя в Сирии
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Атомный «Князь Владимир» оставит от врага лишь пепел – СМИ
Дайнеко в откровенном виде радуется после развода
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
9Празднование Курбан-байрама
17:08 (мск), источник: ТАСС

Глава минфина США намерен представить Трампу новый пакет санкций в отношении КНДР

Как сообщил Стивен Мнучин в интервью Fox News, в отношении Пхеньяна рассматриваются «различные санкции», в том числе касающиеся торговли.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что работает над созданием проекта новых санкций в отношении КНДР и намерен представить его президенту Дональду Трампу на рассмотрение. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

Читайте также
КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы

«Мы уже вводили санкции против Северной Кореи, но я работаю над проектом пакета новых санкций, чтобы представить его президенту для обсуждения», — отметил глава финансового ведомства. По его словам, в воскресенье он провел разговор с Трампом, в ходе которого они согласились по поводу «неприемлемости поведения» Пхеньяна.

Как сообщил Мнучин, в отношении КНДР рассматриваются «различные санкции», в том числе касающиеся торговли. «Если страны хотят вести бизнес с Соединенными Штатами, они, очевидно, будут работать с нашими союзниками и другими [государствами], чтобы изолировать Северную Корею в экономическом плане», — отметил министр.

КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
РФ призвала США немедленно вернуть объекты российской дипмиссии
Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом
Украина усилила патрулирование границ из-за учений «Запад-2017»
Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
ЕС пообещало Украине транш в €600 млн не раньше начала 2018 года
Персональные данные американских разведчиков попали в интернет
Спорт
Отбор к ЧМ-2018. «Арбитру игры Украина — Турция надо извиниться» Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу после поражения от Украины раскритиковал арбитров поединка. О главных матчах отбора к ЧМ-2018, прошедших накануне
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь