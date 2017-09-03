Глава минфина США намерен представить Трампу новый пакет санкций в отношении КНДР

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Глава министерства финансов США Стивен Мнучин заявил, что работает над созданием проекта новых санкций в отношении КНДР и намерен представить его президенту Дональду Трампу на рассмотрение. Об этом он сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

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«Мы уже вводили санкции против Северной Кореи, но я работаю над проектом пакета новых санкций, чтобы представить его президенту для обсуждения», — отметил глава финансового ведомства. По его словам, в воскресенье он провел разговор с Трампом, в ходе которого они согласились по поводу «неприемлемости поведения» Пхеньяна.

Как сообщил Мнучин, в отношении КНДР рассматриваются «различные санкции», в том числе касающиеся торговли. «Если страны хотят вести бизнес с Соединенными Штатами, они, очевидно, будут работать с нашими союзниками и другими [государствами], чтобы изолировать Северную Корею в экономическом плане», — отметил министр.