Захарова назвала 2 сентября «черным днем в истории американской дипломатии»

«Это однозначно черный день в истории американской дипломатии и работе американских спецслужб. Вот так подставить свои спецслужбы, вы знаете, это, конечно, колоссальнейший провал», — сказала Захарова, назвав произошедшее «очень качественной, очень дорогостоящей» декорацией.
Дипломат выразила уверенность, что обыски вызванны политическим заказом.
«Есть политический заказ, за которым стоят такие колоссальные деньги, которые оправдывают все. (Эти деньги вложил) тот, кто претендовал и проиграл и кто не может принять эту победу и честно один раз выйти к людям и сказать: “Мы вас дурили, мы проиграли, извините нас”», — отметила она.
Захарова также сообщила, что власти США хотят выкупить у Москвы дипсобственность. По ее словам, об этом российским дипломатам «сказали напрямую». Представитель МИД отметила, что здания, о которых идет речь, находятся в самых респектабельных местах, в центре Вашингтона и Сан-Франциско.
Кроме того, дипломат рассказала, что при обыске в российских диппредставительствах американцы искали взрывчатку. Говоря об ответных мерах на действия США, Захарова сказала, что это вопрос не ее компетенции и «не сегодняшнего дня».
Обыски прошли в субботу днем и вечером в зданиях генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.
Ранее американские власти потребовали от Москвы закрыть три своих диппредставительства в США и в кратчайшие сроки освободить здания.