Захарова назвала 2 сентября «черным днем в истории американской дипломатии»

Источник: РИА Новости

«Это однозначно черный день в истории американской дипломатии и работе американских спецслужб. Вот так подставить свои спецслужбы, вы знаете, это, конечно, колоссальнейший провал», — сказала Захарова, назвав произошедшее «очень качественной, очень дорогостоящей» декорацией.

Дипломат выразила уверенность, что обыски вызванны политическим заказом.

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«Есть политический заказ, за которым стоят такие колоссальные деньги, которые оправдывают все. (Эти деньги вложил) тот, кто претендовал и проиграл и кто не может принять эту победу и честно один раз выйти к людям и сказать: “Мы вас дурили, мы проиграли, извините нас”», — отметила она.

Захарова также сообщила, что власти США хотят выкупить у Москвы дипсобственность. По ее словам, об этом российским дипломатам «сказали напрямую». Представитель МИД отметила, что здания, о которых идет речь, находятся в самых респектабельных местах, в центре Вашингтона и Сан-Франциско.

Кроме того, дипломат рассказала, что при обыске в российских диппредставительствах американцы искали взрывчатку. Говоря об ответных мерах на действия США, Захарова сказала, что это вопрос не ее компетенции и «не сегодняшнего дня».

Обыски прошли в субботу днем и вечером в зданиях генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне.

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