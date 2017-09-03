Источник: Tengrinews

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев высказался по ситуации в Мьянме, передает Тengrinews.kz.

«ООН должна заявить о своей принципиальной позиции по тревожным событиям в Мьянме, так как многие невинные мусульмане становятся жертвами жестоких репрессий», — написал Токаев в Тwitter.

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Напомним, свыше 400 человек погибли в результате конфликта в Мьянме. Все началось с того, что «боевики-рохинджа» напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн (старое название Аракан). С 25 августа произошло 90 боестолкновений, в ходе которых было уничтожено 370 боевиков.

Потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей. Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров назвали события в Мьянме «геноцидом мусульман». Тем временем, в Москве у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице мусульмане проводят несанкционированный митинг. Собравшиеся выступают в поддержку мусульман, которые стали объектом преследований со стороны военного правительства в Мьянме.