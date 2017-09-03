Трамп прокомментировал возможность удара по КНДР

Источник: AFP 2017

«Посмотрим», — ответил Трамп на вопрос журналиста, планирует ли США атаковать Северную Корею. Его ответ опубликовала пресс-служба Белого дома.

Глава Белого дома также сообщил в Twitter, что Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения торговли со странами, которые «ведут бизнес» с КНДР.

Ранее президент назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для США. ​"Северная Корея провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия остаются враждебными и опасными для США", — написал он в Twitter.

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Трамп также назвал КНДР «неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая». При этом он выразил уверенность, что Южная Корея осознает неэффективность политики умиротворения северного соседа.

В воскресенье КНДР заявила, что по приказу Ким Чен Ына был успешно испытан водородный боезаряд, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в американской разведке, что речь идет об «усовершенствованном ядерном устройстве».

В середине августа Пхеньян пригрозил выпустить баллистические ракеты в район острова Гуам, где расположены американские военные базы.