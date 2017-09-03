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20:50 (мск), источник: Ведомости

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Мьянме.

Источник: AP 2017

«Мы видели сообщения СМИ, эти сообщения, они вызывают обеспокоенность, но, не имея реальной информации, — сегодня целый день был посвящен работе над двусторонними российско-китайскими отношениями — я не стал бы сейчас делать какие-то выводы», — сказал Песков.

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В Мьянме в последнее время обострился конфликт между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Исламисты борются за создание собственного государства на территории штата Ракхайн.

Ситуация ухудшилась 25 августа, когда боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» напали на пункты полиции. Число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402, более 18 000 покинули страну.

Сегодня в Москве у посольства Мьянмы прошел несанкционированный митинг мусульман. На него вышли несколько сотен мужчин мусульманского вероисповедания. Они выступили в поддержку мусульман, которые стали объектом преследований со стороны военного правительства в Мьянме.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Сергей Даринский
А против Кадырова, одним постом спровоцировавшего в Москве массовый несанкционированный митинг, тоже возбудят дело как против Навального?
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