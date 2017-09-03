В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме

Источник: AP 2017

«Мы видели сообщения СМИ, эти сообщения, они вызывают обеспокоенность, но, не имея реальной информации, — сегодня целый день был посвящен работе над двусторонними российско-китайскими отношениями — я не стал бы сейчас делать какие-то выводы», — сказал Песков.

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В Мьянме в последнее время обострился конфликт между мусульманским меньшинством и основным составом населения, исповедующим буддизм. Исламисты борются за создание собственного государства на территории штата Ракхайн.

Ситуация ухудшилась 25 августа, когда боевики движения «Араканская армия солидарности рохинджа» напали на пункты полиции. Число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402, более 18 000 покинули страну.