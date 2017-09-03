Путин призвал «не поддаваться эмоциям» в связи с ядерным испытанием КНДР

Источник: РИА "Новости"

Российский лидер высказался за то, чтобы мировое сообщество «действовало спокойно и взвешенно», поскольку урегулирования ядерной, а также других проблем Корейского полуострова «можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами».

В ходе разговора Путин и Абэ осудили действия КНДР.

Стороны подчеркнули, что новое ядерное испытание «подрывает глобальный режим нераспространения, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и нормы международного права», а также «создает реальную угрозу региональному миру и стабильности».

Лидеры стран условились продолжить диалог по этому вопросу во время встречи 7 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, отмечается в сообщении.

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Ранее Владимир Путин и лидер КНР Си Цзинпин в ходе переговоров на саммите БРИКС договорились придерживаться стратегии по денуклеаризации Корейского полуострова.

​​Пхеньян 3 сентября заявил об успешном испытании водородной бомбы. За день до этого Северная Корея объявила о создании боеголовки с термоядерным зарядом, которая предназначена для установки на недавно разработанную межконтинентальную баллистическую ракету.