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3 сентября, источник: РИА Новости

США способны уничтожить КНДР, заявил глава Пентагона

Вашингтон готов к «одновременному массивному ответу» на действия Пхеньяна, отметил Джеймс Мэттис. По его словам, президент США Дональд Трамп ознакомился с возможными вариантами действий.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. США не стремятся к «полному уничтожению» КНДР, но обладают такими возможностями, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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«Мы не стремимся к полному уничтожению какой-либо страны, в частности Северной Кореи. Как я сказал, у нас есть много вариантов, как это сделать», — заявил Мэттис в воскресенье по итогам совещания, которое провел в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Глава Пентагона добавил, что Вашингтон готов ответить военными мерами на любую угрозу США и их союзникам.

«Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или (территории) наших союзников встретит военный ответ — одновременно массивный и превосходящий», — сказал он.

Мэттис также сообщил, что Трампа ознакомили с военными вариантами ответа на действия Пхеньяна.

У нас много военных вариантов и президент хотел, чтобы его ознакомили с каждым из них. Мы ясно заявили, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников — Южную Корею и Японию от любой атаки. И наши обязательства перед союзниками непоколебимы.
Джеймс Мэттис
Глава Пентагона

Ранее Дональд Трамп не исключил возможности нанесения удара по КНДР. «Посмотрим», — ответил он на вопрос журналиста, планирует ли США атаковать Северную Корею. Президент также назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для Соединенных Штатов и пригрозил отказом от торговли с теми странами, которые «ведут бизнес» с Пхеньяном.

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В воскресенье Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в американской разведке, что речь идет об «усовершенствованном ядерном устройстве».

Совет безопасности ООН по требованию США и ряда других стран проведет в понедельник открытое заседание по вопросу ядерного испытания в КНДР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Японии Синдзо Абэ высказался за то, чтобы «международное сообщество не поддавалось эмоциям», а также «подчеркнул, что комплексного урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами».

5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
5
Vadym Kachyrovskiy
Как эти америкосы достали уже весь мир!!! У нас в Украине ученили госпереворот и везде лезут!
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