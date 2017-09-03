США способны уничтожить КНДР, заявил глава Пентагона
Вашингтон готов к «одновременному массивному ответу» на действия Пхеньяна, отметил Джеймс Мэттис. По его словам, президент США Дональд Трамп ознакомился с возможными вариантами действий.
Вашингтон готов к «одновременному массивному ответу» на действия Пхеньяна, отметил Джеймс Мэттис. По его словам, президент США Дональд Трамп ознакомился с возможными вариантами действий.
ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. США не стремятся к «полному уничтожению» КНДР, но обладают такими возможностями, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.
«Мы не стремимся к полному уничтожению
«Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или (территории) наших союзников встретит военный ответ — одновременно массивный и превосходящий», — сказал он.
Мэттис также сообщил, что Трампа ознакомили с военными вариантами ответа на действия Пхеньяна.
У нас много военных вариантов и президент хотел, чтобы его ознакомили с каждым из них. Мы ясно заявили, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников — Южную Корею и Японию от любой атаки. И наши обязательства перед союзниками непоколебимы.
Ранее Дональд Трамп не исключил возможности нанесения удара по КНДР. «Посмотрим», — ответил он на вопрос журналиста, планирует ли США атаковать Северную Корею. Президент также назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для Соединенных Штатов и пригрозил отказом от торговли с теми странами, которые «ведут бизнес» с Пхеньяном.
В воскресенье Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в американской разведке, что речь идет об «усовершенствованном ядерном устройстве».
Совет безопасности ООН по требованию США и ряда других стран проведет в понедельник открытое заседание по вопросу ядерного испытания в КНДР.