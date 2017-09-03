США способны уничтожить КНДР, заявил глава Пентагона

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. США не стремятся к «полному уничтожению» КНДР, но обладают такими возможностями, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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«Мы не стремимся к полному уничтожению какой-либо страны, в частности Северной Кореи. Как я сказал, у нас есть много вариантов, как это сделать», — заявил Мэттис в воскресенье по итогам совещания, которое провел в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Глава Пентагона добавил, что Вашингтон готов ответить военными мерами на любую угрозу США и их союзникам.

«Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или (территории) наших союзников встретит военный ответ — одновременно массивный и превосходящий», — сказал он.

Мэттис также сообщил, что Трампа ознакомили с военными вариантами ответа на действия Пхеньяна.

У нас много военных вариантов и президент хотел, чтобы его ознакомили с каждым из них. Мы ясно заявили, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников — Южную Корею и Японию от любой атаки. И наши обязательства перед союзниками непоколебимы. Джеймс Мэттис Глава Пентагона

Ранее Дональд Трамп не исключил возможности нанесения удара по КНДР. «Посмотрим», — ответил он на вопрос журналиста, планирует ли США атаковать Северную Корею. Президент также назвал действия Пхеньяна враждебными и опасными для Соединенных Штатов и пригрозил отказом от торговли с теми странами, которые «ведут бизнес» с Пхеньяном.

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В воскресенье Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в американской разведке, что речь идет об «усовершенствованном ядерном устройстве».

Совет безопасности ООН по требованию США и ряда других стран проведет в понедельник открытое заседание по вопросу ядерного испытания в КНДР.