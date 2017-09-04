Южная Корея проводит учения с использованием баллистических ракет
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военные Южной Кореи провели учения с использованием баллистических ракет в ответ на ядерное испытание КНДР, сообщило агентство Ренхап.
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военные Южной Кореи провели учения с использованием баллистических ракет в ответ на ядерное испытание КНДР, сообщило агентство Ренхап.
Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.