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00:48 (мск), источник: РИА Новости

Южная Корея проводит учения с использованием баллистических ракет

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военные Южной Кореи провели учения с использованием баллистических ракет в ответ на ядерное испытание КНДР, сообщило агентство Ренхап.

Источник: Reuters

Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

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