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03:54 (мск), источник: Известия

Совфед предлагает высылать из России за «нежелательное поведение»

Совет Федерации готовит законопроект, который предусматривает выдворение иностранных граждан из России за «нежелательное поведение», передает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на информированные источники в парламентских кругах.

Источник: Reuters
Согласно изданию, под «нежелательным поведением» подразумевается наносящая ущерб национальной безопасности деятельность.

По информации источников, российским гражданам будет грозить ответственность — от административной до уголовной, а иностранцам — выдворение из страны.

«Термин будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. “Нежелательное поведение” может повлечь за собой даже выдворение из России. При этом термин может быть применен и к российским гражданам и юрлицам», — уточнил один из собеседников газеты.

Ожидается, что документ будет внесен в Госдуму уже в начале 2018 года и дополнит уже существующий ФЗ «О нежелательных организациях», принятый двумя годами ранее.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Агабала Агабалаев
Давно пора и не только иностранцев.
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