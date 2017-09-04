Совфед предлагает высылать из России за «нежелательное поведение»

По информации источников, российским гражданам будет грозить ответственность — от административной до уголовной, а иностранцам — выдворение из страны.

«Термин будет применяться в отношении физических лиц, в основном иностранцев. “Нежелательное поведение” может повлечь за собой даже выдворение из России. При этом термин может быть применен и к российским гражданам и юрлицам», — уточнил один из собеседников газеты.