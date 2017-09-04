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03:02 (мск), источник: РИА Новости

Трамп подтвердил, что США готовы применять ядерное оружие против КНДР

В разговоре с премьер-министром Японии американский лидер подтвердил обязательства Вашингтона защищать своих союзников с использованием как обычных, так и ядерных возможностей.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в воскресенье по телефону обсудили последнее ядерное испытание КНДР, сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических (мер), обычных и ядерных возможностей», — говорится в сообщении.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Денис Жуков
Уточню обезьяна это кндр
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