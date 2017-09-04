В Сямэне открылся саммит лидеров стран БРИКС
СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Открытие саммита стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и
СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Открытие саммита стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и
Лидеры пяти стран прибыли в Сямэньский международный
После этого главы пяти государств направились на заседание в узком составе, в ходе которого они обсудят ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также национальную безопасность и развитие.
В понедельник также пройдет заседание в расширенном составе в формате «1+20», участники выскажутся по практическому взаимодействию в целях общего развития, гуманитарным и культурным обменам, а также по вопросам развития механизмов сотрудничества БРИКС.
По итогам заседаний планируется принятие совместной Сямэньской декларации. Саммит продлится