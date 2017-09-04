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06:00 (мск), источник: РИА Новости

В Сямэне открылся саммит лидеров стран БРИКС

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Открытие саммита стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) состоялось в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь в понедельник.

Источник: Reuters

Лидеры пяти стран прибыли в Сямэньский международный конференц-центр около 10.00 по местному времени (5.00 мск), где их встретил председатель КНР Си Цзиньпин. После этого главы пяти стран-участниц объединения, взявшись за руки, сделали традиционное групповое фото на фоне государственных флагов.

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После этого главы пяти государств направились на заседание в узком составе, в ходе которого они обсудят ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также национальную безопасность и развитие.

Китай, председательствующий в БРИКС в этом году, обозначил целями саммита усиление взаимовыгодного и всеобъемлющего партнерства ради поддержания мира и стабильности, продвижение всеобщего развития и улучшение системы глобального управления.

В понедельник также пройдет заседание в расширенном составе в формате «1+20», участники выскажутся по практическому взаимодействию в целях общего развития, гуманитарным и культурным обменам, а также по вопросам развития механизмов сотрудничества БРИКС.

По итогам заседаний планируется принятие совместной Сямэньской декларации. Саммит продлится 4—5 сентября.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Ольга Лысенко
А может обыски в консульстве и были приурочены к саммиту?
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