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07:22 (мск), источник: Zakon.kz

Токаев высказался о событиях в Мьянме

Председатель сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал события в Мьянме, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«ООН должна выразить свою принципиальную позицию по тревожным событиям в Мьянме. Так много невинных мусульман стали жертвами жестоких репрессий», — написал Токаев в Twitter.

Напомним, на западе Мьянмы в результате столкновений между армией и полицией и представителями этнического меньшинства рохинджа, в основном исповедующими ислам, за последнюю неделю были убиты не менее 400 человек. Не менее 40 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседний Бангладеш, на необитаемые острова в Бенгальском заливе и «ничейные земли» на берегах тропических рек возле границы двух стран. Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров назвали произошедшее «геноцидом мусульман».

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