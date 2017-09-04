Токаев высказался о событиях в Мьянме
Председатель сената парламента РК
Председатель сената парламента РК
«ООН должна выразить свою принципиальную позицию по тревожным событиям в Мьянме. Так много невинных мусульман стали жертвами жестоких репрессий», — написал Токаев в Twitter.
Напомним, на западе Мьянмы в результате столкновений между армией и полицией и представителями этнического меньшинства рохинджа, в основном исповедующими ислам, за последнюю неделю были убиты не менее 400 человек. Не менее 40 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседний Бангладеш, на необитаемые острова в Бенгальском заливе и «ничейные земли» на берегах тропических рек возле границы двух стран. Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров назвали произошедшее «геноцидом мусульман».