Токаев высказался о событиях в Мьянме

Напомним, на западе Мьянмы в результате столкновений между армией и полицией и представителями этнического меньшинства рохинджа, в основном исповедующими ислам, за последнюю неделю были убиты не менее 400 человек. Не менее 40 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседний Бангладеш, на необитаемые острова в Бенгальском заливе и «ничейные земли» на берегах тропических рек возле границы двух стран. Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров назвали произошедшее «геноцидом мусульман».