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07:28 (мск), источник: Интерфакс

Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с Китаем

Президент США рассказал о намерениях прекратить бизнес со странами, торгующими с КНДР.

Источник: AP 2017
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Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж написал в твиттере, что президента США Дональда Трампа могут немедленно отстранить от должности, если он прекратит торговать с Китаем. Торговый оборот двух стран составляет $650 миллиардов.

Ассанж ответил на твит Трампа, в котором тот рассказывал о возможностях давления на КНДР. Среди них прекращение торговых отношений со всеми странами, которые занимаются бизнесом с Северной Кореей. По словам Ассанжа, 90% объема внешней торговли КНДР — это бизнес с Китаем. Его спросили, считает ли он потенциальным организатором импичмента Глубинное государство. Ассанж ответил, что формальная процедура не будет иметь значения, если Трамп поставит под удар весь американский бизнес.

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В минувшее воскресенье Северная Корея провела испытания водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету. Власти страны объявили об испытаниях прошлым утром. Это вызвало негативную реакцию крупных государств региона. США начали прорабатывать варианты принуждения КНДР отказаться от ядерного оружия, в том числе, военные операции.

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