Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с Китаем

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU — Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж написал в твиттере, что президента США Дональда Трампа могут немедленно отстранить от должности, если он прекратит торговать с Китаем. Торговый оборот двух стран составляет $650 миллиардов.

Ассанж ответил на твит Трампа, в котором тот рассказывал о возможностях давления на КНДР. Среди них прекращение торговых отношений со всеми странами, которые занимаются бизнесом с Северной Кореей. По словам Ассанжа, 90% объема внешней торговли КНДР — это бизнес с Китаем. Его спросили, считает ли он потенциальным организатором импичмента Глубинное государство. Ассанж ответил, что формальная процедура не будет иметь значения, если Трамп поставит под удар весь американский бизнес.