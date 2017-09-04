Ввести для граждан Центральной Азии визы в Россию предложил депутат

Социальная обстановка в республиках Центральной Азии нестабильна, миграционный режим с ними необходимо усиливать ради безопасности российских граждан, заявил первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он прокомментировал сообщение ФСБ о задержании двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Подмосковье. По данным службы, задержанные принадлежат к террористической группировке «Исламское государство», у них обнаружены контакты с вербовщиками и инструкции по совершению преступлений террористической направленности.

«В республиках Центральной Азии созданы очаги социальной напряженности. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе», — заявил он.