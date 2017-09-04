Ввести для граждан Центральной Азии визы в Россию предложил депутат
Для граждан Центральной Азии предлагают ввести визы для въезда в Россию, передает ИА «24.kg».
Для граждан Центральной Азии предлагают ввести визы для въезда в Россию, передает ИА «24.kg».
Социальная обстановка в республиках Центральной Азии нестабильна, миграционный режим с ними необходимо усиливать ради безопасности российских граждан, заявил первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Он прокомментировал сообщение ФСБ о задержании двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Подмосковье. По данным службы, задержанные принадлежат к террористической группировке «Исламское государство», у них обнаружены контакты с вербовщиками и инструкции по совершению преступлений террористической направленности.
«В республиках Центральной Азии созданы очаги социальной напряженности. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе», — заявил он.
Сенатор признал, что возможное введение визового режима больно ударит по трудовым мигрантам из этого региона, ведь для них работа в России часто является единственным способом заработка. «Но наша страна, наше государство будет защищать своих граждан, и ради этого пойдет на любые потери», — заявил парламентарий.