Башкирию с визитом посетит митрополит Астаны и Казахстана Александр
Башкирию с официальным визитом в сентябре посетит Глава митрополичьего округа Казахстана Высокопреосвященнейший митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Башкирию с официальным визитом в сентябре посетит Глава митрополичьего округа Казахстана Высокопреосвященнейший митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
10 сентября митрополит Александр вместе с митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном возглавят Божественную литургию в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы, после чего посетят Успенский кафедральный собор в Салавате.
На следующий день Главы митрополий совершат Божественную литургию в
Также, в ходе визита, пройдут встречи с главами посещенных городов.