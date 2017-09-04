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07:09 (мск), источник: PROUFU.ru

Башкирию с визитом посетит митрополит Астаны и Казахстана Александр

Башкирию с официальным визитом в сентябре посетит Глава митрополичьего округа Казахстана Высокопреосвященнейший митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

10 сентября митрополит Александр вместе с митрополитом Уфимским и Стерлитамакским Никоном возглавят Божественную литургию в уфимском кафедральном соборе Рождества Богородицы, после чего посетят Успенский кафедральный собор в Салавате.

На следующий день Главы митрополий совершат Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском соборном храме города Кумертау.

Также, в ходе визита, пройдут встречи с главами посещенных городов.

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