Три депутата в Прикамье нарушили антикоррупционное законодательство

Депутаты представительных органов МСУ обязаны в срок представлять достоверные и полные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Как себя, так и своих супругов и детей.

Три депутата Нердвы представили заведомо неполные и недостоверные сведения о доходах за 2016 год на себя и членов семей. Они не указали недвижимость, имеющуюся как у них, так и супругов, данные о транспорте и отдельных видах полученных денежных доходов.