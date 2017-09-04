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07:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Три депутата в Прикамье нарушили антикоррупционное законодательство

ПЕРМЬ, 4 августа, ФедералПресс. Три депутата Карагайского района лишились полномочий после прокурорской проверки, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Депутаты представительных органов МСУ обязаны в срок представлять достоверные и полные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Как себя, так и своих супругов и детей.

Три депутата Нердвы представили заведомо неполные и недостоверные сведения о доходах за 2016 год на себя и членов семей. Они не указали недвижимость, имеющуюся как у них, так и супругов, данные о транспорте и отдельных видах полученных денежных доходов.

Прокурор района, выявив эти факты, внес представление в совет депутатов Нердвы с требованием о досрочном прекращении полномочий народных избранников. Совет депутатов лишил нарушителей антикоррупционного законодательства мандатов в связи с утратой доверия.

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