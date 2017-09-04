Три депутата в Прикамье нарушили антикоррупционное законодательство
ПЕРМЬ, 4 августа, ФедералПресс. Три депутата Карагайского района лишились полномочий после прокурорской проверки, сообщает
ПЕРМЬ, 4 августа, ФедералПресс. Три депутата Карагайского района лишились полномочий после прокурорской проверки, сообщает
Депутаты представительных органов МСУ обязаны в срок представлять достоверные и полные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Как себя, так и своих супругов и детей.
Три депутата Нердвы представили заведомо неполные и недостоверные сведения о доходах за 2016 год на себя и членов семей. Они не указали недвижимость, имеющуюся как у них, так и супругов, данные о транспорте и отдельных видах полученных денежных доходов.
Прокурор района, выявив эти факты, внес представление в совет депутатов Нердвы с требованием о досрочном прекращении полномочий народных избранников. Совет депутатов лишил нарушителей антикоррупционного законодательства мандатов в связи с утратой доверия.