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09:19 (мск), источник: Nakanune.ru

На пост ректора Южно-Уральского педуниверситета претендуют шесть кандидатов

Шесть кандидатов претендуют на пост ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 31 августа завершился прием документов от кандидатов.

Так, на пост ректора претендуют действующий руководитель ЮУрГГПУ Владимир Садырин, проректор по учебной работе вуза Марина Потапова, проректор по научной работе Артем Саламатов, заведующий кафедрой экономики, управления и права Павел Рябчук, профессор кафедры «Муниципальная инфраструктура» Южно-Уральского госуниверситета Владимир Базелюк и советник ректора Южно-Уральского государственного аграрного университета Галина Казакова.

Добавим, что сегодня, 4 сентября, состоится заседание комиссии по рассмотрению документов кандидатов на должность ректора.

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