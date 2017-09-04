На пост ректора Южно-Уральского педуниверситета претендуют шесть кандидатов
Шесть кандидатов претендуют на пост ректора
Шесть кандидатов претендуют на пост ректора
Так, на пост ректора претендуют действующий руководитель ЮУрГГПУ Владимир Садырин, проректор по учебной работе вуза Марина Потапова, проректор по научной работе Артем Саламатов, заведующий кафедрой экономики, управления и права Павел Рябчук, профессор кафедры «Муниципальная инфраструктура»
Добавим, что сегодня, 4 сентября, состоится заседание комиссии по рассмотрению документов кандидатов на должность ректора.