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09:16 (мск), источник: АиФ Омск

Когда ложка не нужна. Улицу Ленина на выходные перекрывать пока не будут

Областной минкульт сообщил о старте проекта «Живой Любинский», который каждую субботу и воскресенье будет превращать главную улицу города Омска в культурную среду с разнообразными активностями и полезным времяпрепровождением.

После каждого дня города омичи, влюблённые в формат городских гуляний на столичном Арбате, мечтают о том, что хотя бы на выходные дни в Омске будет перекрываться Любинский проспект. Воплотятся ли мечты омичей в жизнь разбирался «АиФ в Омске».

Новое наполнение.

«Каждую субботу и каждое воскресенье с 17.00 до 19.00 до конца сентября Любинский будет дышать богатой культурной жизнью. Любой найдёт здесь интересы по душе, — рассказывает замминистра культуры Омской области Анна Статва. — Проспект предполагают достаточно логично делить на определённые зоны с различными видами активности. Так, например, фотоискусство представлено на площадке у памятника Шаниной, рядом с которой находится скульптура фотографа. Площадка театрального искусства разместится у театра драмы, рядом с закладным камнем будущего памятника Михаилу Ульянову. И так далее».

В этом году «Живой Любинский» работает в пилотном режиме, но уже весной будущего года формат обещает стать ещё более проработанным.

«За зиму проект доработают с учётом обратной связи, и в следующем году он будет продолжен уже на новом уровне, — добавляет Статва. — Весной следующего года, когда эта регулярная акция дойдёт до определённых масштабов посещаемости, и будет идти речь о возможном перекрытии. В этом календарном году, я думаю, к этому вопросу мы не придём».

«Тот, кто пьёт чай без сахара — не пользуется чайной ложкой, а тот, кто сахар добавляет — использует ложку. Это я к тому, что если пространства, которые создаются вокруг Любинского проспекта, исчерпают свои возможности по наполнению, то, наверное, необходимо будет заниматься ограничением движения транспорта, чтобы людям обеспечить возможность безопасно передвигаться. А если наполнение не будет таким мощным, смысла это не имеет», — соглашается зам­директора департамента транспорта администрации Омска Вадим Кормилец.

При этом Кормилец поясняет, что в настоящее время закрытие движения по Любинскому не сильно осложнит движение в выходные дни, когда трафик падает: ул. Гагарина легко справится с ситуацией. Другой вопрос, если такие тематические выходные станут привлекать большое количество участников, то серьёзный приток желающих посетить новые развлекательные площадки может стать критичным для движения.

Когда туристы — горожане.

Помимо тематических площадок для начинающих поэтов и фотографов, а также мест для выступлений артистов и театральных коллективов, продумывается и экскурсионное наполнение выходного дня на Любинском.

«Мы в последнее время поднимаем вопрос формирования культуры городских экскурсий среди жителей города. Понятно, что люди, приезжающие в Омск из других городов и стран, как правило, отправляются на такие экскурсии. Но мы с вами, омичи, зачастую не блещем знаниями о родном городе и не можем оценить во всей полноте его интереснейшую историю и богатую культуру», — сетует Анна Статва.

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