Глава ГУ МЧС Корбут устроил разнос омским единороссам — видео
В сети появилось видео с секретного совещания в омском региональном отделении «Единой России».
В сети появилось видео с секретного совещания в омском региональном отделении «Единой России».
Накануне в социальных сетях был видеоролик под заголовком «Единороссы жгут». На нем запечатлена часть секретного совещания в омском региональном отделении «Единой России», которое прошло под председательством начальника ГУ МЧС России по Омской области Владимира Корбута.
Используя ненормативную лексику, главный спасатель региона требует найти и наказать виновных в выбросах в атмосферу Омска вредных веществ.
«Люди устали. Мы живем с вами в одном городе, дышим одним и тем же воздухом. Сидим тут и решаем… Мужики, у меня уже нет слов… Не надо говорить какие мероприятия выполняются. Надо взять за горло конкретную организацию», — говорит на видео Корбут.
Пока не ясно является ли утечка из штаба единороссов частью их предвыборной кампании на выборах в Омский городской Совет, либо это частная инициатива одного из участников такого совещания. Отметим, что Владимир Корбут является лидером партийного списка кандидатов в депутаты муниципального представительного органа.
Как ранее сообщал «СуперОмск», с февраля омичи жалуются на неприятный запах в разных районах города. Надзорный органы сообщили, что в атмосферу Омска производятся выбросы этилмеркаптана, источником которого является предприятие из северной промзоны.