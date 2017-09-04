Глава ГУ МЧС Корбут устроил разнос омским единороссам — видео

Накануне в социальных сетях был видеоролик под заголовком «Единороссы жгут». На нем запечатлена часть секретного совещания в омском региональном отделении «Единой России», которое прошло под председательством начальника ГУ МЧС России по Омской области Владимира Корбута.

Используя ненормативную лексику, главный спасатель региона требует найти и наказать виновных в выбросах в атмосферу Омска вредных веществ.

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«Люди устали. Мы живем с вами в одном городе, дышим одним и тем же воздухом. Сидим тут и решаем… Мужики, у меня уже нет слов… Не надо говорить какие мероприятия выполняются. Надо взять за горло конкретную организацию», — говорит на видео Корбут.

Пока не ясно является ли утечка из штаба единороссов частью их предвыборной кампании на выборах в Омский городской Совет, либо это частная инициатива одного из участников такого совещания. Отметим, что Владимир Корбут является лидером партийного списка кандидатов в депутаты муниципального представительного органа.