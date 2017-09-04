Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: названа причина бегства ведущих с «Первого канала»
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
ПФР ответил на появившиеся данные о надбавке к пенсии
Непредвиденные последствия санкций против РФ обеспокоили ФРГ
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Шарапова заявила, что гордится своим выступлением на US Open
Бельгия первой из европейских сборных отобралась на ЧМ-2018
СМИ: боец "Азова" дал комментарий об установке арки моста в Крыму
СМИ: В Эстонии заявили о претензиях на часть Крыма
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
14События недели в фотографиях
09:14 (мск), источник: СуперОмск

Глава ГУ МЧС Корбут устроил разнос омским единороссам — видео

В сети появилось видео с секретного совещания в омском региональном отделении «Единой России».

Накануне в социальных сетях был видеоролик под заголовком «Единороссы жгут». На нем запечатлена часть секретного совещания в омском региональном отделении «Единой России», которое прошло под председательством начальника ГУ МЧС России по Омской области Владимира Корбута.

Используя ненормативную лексику, главный спасатель региона требует найти и наказать виновных в выбросах в атмосферу Омска вредных веществ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Люди устали. Мы живем с вами в одном городе, дышим одним и тем же воздухом. Сидим тут и решаем… Мужики, у меня уже нет слов… Не надо говорить какие мероприятия выполняются. Надо взять за горло конкретную организацию», — говорит на видео Корбут.

Пока не ясно является ли утечка из штаба единороссов частью их предвыборной кампании на выборах в Омский городской Совет, либо это частная инициатива одного из участников такого совещания. Отметим, что Владимир Корбут является лидером партийного списка кандидатов в депутаты муниципального представительного органа.

Как ранее сообщал «СуперОмск», с февраля омичи жалуются на неприятный запах в разных районах города. Надзорный органы сообщили, что в атмосферу Омска производятся выбросы этилмеркаптана, источником которого является предприятие из северной промзоны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова»
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Все больше россиян отказываются от ипотеки
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Банки нашли способ сделать ипотеку доступнее
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь