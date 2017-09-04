Молния стала причиной двух пожаров в Брестской области
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молния стала причиной двух пожаров в Брестской области. Такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молния стала причиной двух пожаров в Брестской области. Такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Один пожар произошел 3 сентября около 23.30 в деревне Дребск Лунинецкого района. Загорелся жилой кирпичный дом, принадлежащий гражданину 1982 года рождения. В результате выгорела крыша на площади 50 кв.м.
Еще один пожар возник 4 сентября около 02.00 в деревне Раздяловичи Ганцевичского района. Загорелись стоги сена, принадлежавшие пенсионеру 1953 года рождения. В результате пожара огнем уничтожено 10 т сена.
В обоих случаях основной версией причины пожара рассматривается грозовой разряд молнии.