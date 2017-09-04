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08:49 (мск), источник: БЕЛТА

Молния стала причиной двух пожаров в Брестской области

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молния стала причиной двух пожаров в Брестской области. Такая информация размещена на сайте МЧС Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Один пожар произошел 3 сентября около 23.30 в деревне Дребск Лунинецкого района. Загорелся жилой кирпичный дом, принадлежащий гражданину 1982 года рождения. В результате выгорела крыша на площади 50 кв.м.

Еще один пожар возник 4 сентября около 02.00 в деревне Раздяловичи Ганцевичского района. Загорелись стоги сена, принадлежавшие пенсионеру 1953 года рождения. В результате пожара огнем уничтожено 10 т сена.

В обоих случаях основной версией причины пожара рассматривается грозовой разряд молнии.

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