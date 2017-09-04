Сергей Меняйло: Необходимо оценить инвестиционный потенциал Иркутской области

Источник: РИА "Новости"

Потенциал Иркутской области необходимо правильно оценить и суметь создать условия для его раскрытия, отметил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло на открытии форума «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего» сегодня, 4 сентября. Мероприятие посвящено конференции по изучению производительных сил Иркутской области, которая прошла в августе 1947 года. Идея проведения форума принадлежит губернатору региона Сергею Левченко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Конференция 1947 года стала буквально революционной. С нее началась новая промышленная и технологическая история региона. Как следствие северно-морской путь, БАМ, Ангарский каскад ГЭС. Сибирский регион в кратчайшие сроки превратился в суперпромышленный район страны. Здесь собрались все, чтобы обсудить каким будет будущее Иркутской области, подчеркнул Сергей Меняйло.

«Сегодня на форуме есть возможность пообщаться друг с другом, обменяться мнениями по той проблематике, которая касается не только Иркутской области, но и всех регионов Сибири. Три наших региона это Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край — особые. Мы с вами понимаем, что особенность их в нашем национальном достоянии — Байкале. В последние годы у нас приняты значительные меры по ускорению развития Восточных регионов в нашей страны. Здесь у нас сосредоточены мощный промышленный, научный, образовательный, интеллектуальный, природный потенциал. И от того как мы с вами сможем его раскрыть этот потенциал, зависит тот эффект, который мы с вами хотим получить. К сожалению, сегодня у нас очень много программ, которые разработаны, согласованы, утверждены, но пробуксовывают, не дают того результата, который должны были дать. И сегодня на федеральном уровне мы очень часто обсуждаем этот вопрос, почему же так? Я очень надеюсь на то, что мы попытаемся выработать предложения, обосновать их, и попытаться каждому на своем уровне эти предложения реализовать. Мы живем неавтономно и проблемы касаются всех. Самостоятельно Иркутская область, Забайкальский край и Бурятия без согласования всего этого между собой и единого понимания решения проблем, эффекта не получат», — отметил Сергей Меняйло.

В отличии от других субъектов РФ Иркутская область имеет наибольший потенциал. Нужно этот потенциал правильно оценить и суметь создать условия для его раскрытия и только тогда будет результат. На форуме предстоит обсудить ряд актуальных вопросов и в том числе и задачи, которые сегодня стоят перед субъектами, это и инвестиционный климат, и многие другие вопросы. Также нужно акцентировать внимание на экспортном потенциале. Сегодня программа импортозамещения работает, поэтому экспортный потенциал является немаловажной вещью, считает полпред.

«Открытие форума является знаменательным мероприятием как для нас, жителей региона, так и для тех, кто связывает свое будущее с Байкальским регионом. Сейчас необходимо проанализировать прошлое, заглянуть в будущее и хотя бы на 30 лет и таким образом замкнуть 100-летний цикл. Именно этому и посвящено наше мероприятие. Основная идея форума и заключается в том, чтобы собрать всех, обменяться опытом, обсудить, куда мы движемся и к чему должны стремиться. Задача первого дня показать какие масштабные свершения возможны в нашем регионе, планируется сделать акцент на анализе перспектив и тенденций устойчивого развития традиционных отраслей и от них постепенно перейти к рассмотрению в рамках второго дня инновационных отраслей и новых технологий», — сказал глава региона Сергей Левченко.

Задачами нынешнего форума является определение возможностей Иркутской области в системе национальной технологической инициативы, обеспечение взаимодействия между ведущими представителями науки, промышленности и инновационного бизнеса, содействие привлечению инвестиций в высокотехнологичные и инновационные стартапы. Будут разрабатываться предложения по внедрению основных результатов технологического развития в промышленности. Речь на форуме пойдет о развитии международной научной, научно-технологической и инновационной кооперации, популяризации научной, научно-технологической и инновационной деятельности в Иркутской области.

«Российская академия естественных наук (РАЕН) рассматривает данный форум как важное мероприятие по выработке конкретных механизмов, развитию межрегиональных связей. Не случайно местом проведения форума избрана Иркутская область. В течение 2016−2017 годов субъект демонстрирует успехи в социально-экономическом развитии и является одним из наиболее динамично развивающихся регионов страны. Об этом говорит и индекс роста промышленного производства. Президиум РАЕН принял решение наградить губернатора Иркутской области Сергея Левченко Почетным дипломом академии и золотой медалью имени В. И. Вернадского за вклад в развитие науки и экономики России», — отметил директор Института региональных экономических исследований, вице-президент РАЕН Петр Бурак.

В программе форума, который продлится с 4 по 6 сентября, — научно-практическая конференция «Иркутская область — опорная территория развития Сибири и Дальнего Востока», ряд секций на базе Технопарка ИРНИТУ, пленарная сессия «Байкальский регион 2047. Ключевые направления развития», венчурная ярмарка инновационных проектов, круглые столы и ряд других мероприятий.