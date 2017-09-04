Сергей Меняйло: Необходимо оценить инвестиционный потенциал Иркутской области
Полпред президента РФ в СФО выступил на открытии форума «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего».
Полпред президента РФ в СФО выступил на открытии форума «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего».
Потенциал Иркутской области необходимо правильно оценить и суметь создать условия для его раскрытия, отметил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло на открытии форума «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего» сегодня, 4 сентября. Мероприятие посвящено конференции по изучению производительных сил Иркутской области, которая прошла в августе 1947 года. Идея проведения форума принадлежит губернатору региона Сергею Левченко. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Конференция 1947 года стала буквально революционной. С нее началась новая промышленная и технологическая история региона. Как следствие
«Сегодня на форуме есть возможность пообщаться друг с другом, обменяться мнениями по той проблематике, которая касается не только Иркутской области, но и всех регионов Сибири. Три наших региона это Республика Бурятия, Иркутская область и Забайкальский край — особые. Мы с вами понимаем, что особенность их в нашем национальном достоянии — Байкале. В последние годы у нас приняты значительные меры по ускорению развития Восточных регионов в нашей страны. Здесь у нас сосредоточены мощный промышленный, научный, образовательный, интеллектуальный, природный потенциал. И от того как мы с вами сможем его раскрыть этот потенциал, зависит тот эффект, который мы с вами хотим получить. К сожалению, сегодня у нас очень много программ, которые разработаны, согласованы, утверждены, но пробуксовывают, не дают того результата, который должны были дать. И сегодня на федеральном уровне мы очень часто обсуждаем этот вопрос, почему же так? Я очень надеюсь на то, что мы попытаемся выработать предложения, обосновать их, и попытаться каждому на своем уровне эти предложения реализовать. Мы живем неавтономно и проблемы касаются всех. Самостоятельно Иркутская область, Забайкальский край и Бурятия без согласования всего этого между собой и единого понимания решения проблем, эффекта не получат», — отметил Сергей Меняйло.
В отличии от других субъектов РФ Иркутская область имеет наибольший потенциал. Нужно этот потенциал правильно оценить и суметь создать условия для его раскрытия и только тогда будет результат. На форуме предстоит обсудить ряд актуальных вопросов и в том числе и задачи, которые сегодня стоят перед субъектами, это и инвестиционный климат, и многие другие вопросы. Также нужно акцентировать внимание на экспортном потенциале. Сегодня программа импортозамещения работает, поэтому экспортный потенциал является немаловажной вещью, считает полпред.
«Открытие форума является знаменательным мероприятием как для нас, жителей региона, так и для тех, кто связывает свое будущее с Байкальским регионом. Сейчас необходимо проанализировать прошлое, заглянуть в будущее и хотя бы на 30 лет и таким образом замкнуть 100-летний цикл. Именно этому и посвящено наше мероприятие. Основная идея форума и заключается в том, чтобы собрать всех, обменяться опытом, обсудить, куда мы движемся и к чему должны стремиться. Задача первого дня показать какие масштабные свершения возможны в нашем регионе, планируется сделать акцент на анализе перспектив и тенденций устойчивого развития традиционных отраслей и от них постепенно перейти к рассмотрению в рамках второго дня инновационных отраслей и новых технологий», — сказал глава региона Сергей Левченко.
Задачами нынешнего форума является определение возможностей Иркутской области в системе национальной технологической инициативы, обеспечение взаимодействия между ведущими представителями науки, промышленности и инновационного бизнеса, содействие привлечению инвестиций в высокотехнологичные и инновационные стартапы. Будут разрабатываться предложения по внедрению основных результатов технологического развития в промышленности. Речь на форуме пойдет о развитии международной научной,
«Российская академия естественных наук (РАЕН) рассматривает данный форум как важное мероприятие по выработке конкретных механизмов, развитию межрегиональных связей. Не случайно местом проведения форума избрана Иркутская область. В течение 2016−2017 годов субъект демонстрирует успехи в
В программе форума, который продлится с 4 по 6 сентября, —
Напомним, что полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло прибыл в столицу Приангарья. В рамках рабочей встречи с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и председателем Законодательного собрания региона Сергеем Брилкой полпред обсудил программу своего визита в Приангарье. Один из пунктов программы рабочей поездки полномочного представителя президента РФ в Иркутскую область — участие в форуме «Байкальский регион. Достижения прошлого. Образы будущего (1947−2047)», который сегодня, 4 сентября, открылся в научной библиотеке Иркутского государственного университета имени Распутина. Среди задач форума разработка предложений по внедрению результатов научных исследований и технологических разработок в производство, развитие международной научной,