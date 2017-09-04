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09:10 (мск), источник: Uralpress.ru

Евгений Тефтелев: пока не будет проекта ни копейки не потратим на реконструкцию памятника Ленину

Глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что точная стоимость реконструкции памятника Ленину, который находится на площади Революции. Администрация города ждет заключение экспертов.

Об этом стало известно сегодня, 4 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Напомним, жители Челябинска возмутились стоимостью реконструкции памятника Ленина. Как озвучил начальник управления культуры Дмитрий Назаров, она обойдется в 18 миллионов рублей. Один из горожан направил прокуратуру обращение с просьбой проверить обоснованность выделения суммы в 18 миллионов бюджетных рублей на ремонт статуи Ленину и провести антикоррупционную экспертизу данного решения.

«Куда же еще потратить 18 миллионов? Конечно на старую статую Ильича! Зачем они бюджетникам, пенсионерам. Им мы лучше плату за проезд в транспорте поднимем до 23 рублей. Сегодня направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить обоснованность выделения суммы в 18 миллионов бюджетных рублей на ремонт статуи Ленину и провести антикоррупционную экспертизу данного решения», — написал на своей страничке в социальной сети Лев Большаков.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев отметил, что в последние годы на реконструкцию памятника Ленину средства вообще не выделялись. На данный момент есть только предварительная оценка. Окончательная сумма, которую город потратит на реконструкцию Ленина, станет известна после того, как эксперты представят проект.

«До этого никто ничего тратить не будет. И памятник — это не просто фигура. Это же целый ансамбль на площади Революции. Сейчас он представляет опасность. Сколько определят эксперты, столько и потратим», — заявил Евгений Тефтелев.

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