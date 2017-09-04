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09:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

У челябинского электротранспорта сменился директор

Вместо Александра Портье предприятие возглавит Павел Сонин.

Директор ООО «Челябинский городской электрический транспорт» Александр Портье покидает свой пост, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

В понедельник, 4 сентября, на аппаратном совещании в городской администрации присутствовал новый руководитель предприятия Павел Сонин.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что окончательное решение по поводу отставки пока не принято, однако, по данным «АиФ-Челябинск», табличка с именем Портье уже исчезла из приёмной, а все документы ещё с 1 сентября оформляют на нового начальника.

Напомним, Александр Портье возглавил транспортное предприятие в марте 2013 года, сменив на этой должности Сергея Газенкампфа после того, как в деятельности МУП нашли многочисленные нарушения. Сейчас предприятие также переживает не лучшие времена: водителям электротранспорта сократили зарплаты, и сотрудники начали массово писать заявления от увольнении.

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