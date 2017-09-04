У челябинского электротранспорта сменился директор

Директор ООО «Челябинский городской электрический транспорт» Александр Портье покидает свой пост, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

В понедельник, 4 сентября, на аппаратном совещании в городской администрации присутствовал новый руководитель предприятия Павел Сонин.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что окончательное решение по поводу отставки пока не принято, однако, по данным «АиФ-Челябинск», табличка с именем Портье уже исчезла из приёмной, а все документы ещё с 1 сентября оформляют на нового начальника.