У челябинского электротранспорта сменился директор
Вместо Александра Портье предприятие возглавит Павел Сонин.
Вместо Александра Портье предприятие возглавит Павел Сонин.
Директор ООО «Челябинский городской электрический транспорт» Александр Портье покидает свой пост, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
В понедельник, 4 сентября, на аппаратном совещании в городской администрации присутствовал новый руководитель предприятия Павел Сонин.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что окончательное решение по поводу отставки пока не принято, однако, по данным «АиФ-Челябинск», табличка с именем Портье уже исчезла из приёмной, а все документы ещё с 1 сентября оформляют на нового начальника.
Напомним, Александр Портье возглавил транспортное предприятие в марте 2013 года, сменив на этой должности Сергея Газенкампфа после того, как в деятельности МУП нашли многочисленные нарушения. Сейчас предприятие также переживает не лучшие времена: водителям электротранспорта сократили зарплаты, и сотрудники начали массово писать заявления от увольнении.