Администрация Куйвашева подтвердила визит в Екатеринбург Рогозина и Мутко
Администрация главы Свердловской области подтвердила визит в Екатеринбург министра спорта РФ Виталия Мутко и
Администрация главы Свердловской области подтвердила визит в Екатеринбург министра спорта РФ Виталия Мутко и
Мутко прилетит в уральскую столицу 5 сентября, чтобы торжественно открыть
Напомним, на стадионе будет размещена одна из тренировочных баз для участников Чемпионата мира по футболу 2018 года. Рогозин, как сообщалось ранее, примет участие в фестивале «УралТанк», посвященном Дню танкиста в Нижнем Тагиле.
На прошлой неделе, напомним, Свердловская область также приняла череду высоких гостей — регион посетили