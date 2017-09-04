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09:59 (мск), источник: ЕАН

Администрация Куйвашева подтвердила визит в Екатеринбург Рогозина и Мутко

Администрация главы Свердловской области подтвердила визит в Екатеринбург министра спорта РФ Виталия Мутко и вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Мутко прилетит в уральскую столицу 5 сентября, чтобы торжественно открыть спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец».

Напомним, на стадионе будет размещена одна из тренировочных баз для участников Чемпионата мира по футболу 2018 года. Рогозин, как сообщалось ранее, примет участие в фестивале «УралТанк», посвященном Дню танкиста в Нижнем Тагиле.

На прошлой неделе, напомним, Свердловская область также приняла череду высоких гостей — регион посетили вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства Михаил Мень, глава минтранса Максим Соколов.

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