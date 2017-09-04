Тефтелев заменит трех руководителей, в том числе директора «ЧелябГЭТ»
Неожиданная рокировка в администрации Челябинска. Два чиновника сменили места работы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Неожиданная рокировка в администрации Челябинска. Два чиновника сменили места работы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Бывший глава Металлургического района Дмитрий Петров назначен начальником городского управления ЖКХ, а прежний руководитель этой структуры Сергей Кочетков — теперь исполняющий обязанности главы района. По сути, чиновники поменялись местами.
К работе Дмитрия Петрова, напомним, не раз предъявляли претензии общественники и жители Челябинска. Недовольство работой чиновника касалось несанкционированной торговли и вырубки деревьев. Однако Евгений Тефтелев назвал перестановку кадровой ротацией.
Вероятно, сегодня последний день в должности директора муниципального предприятия «ЧелябГЭТ» работает Александр Портье. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию — это подтвердил мэр.