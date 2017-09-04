Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Армагедон наступает: в Солнечной системе появится второе светило
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Снятый за $200 млн фильм стал самым громким провалом этого лета
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
СМИ: из России могут начать высылать за «нежелательное поведение»
Гидрометцентр сообщил о завершении первой волны бабьего летаВо вторник температура в Москве понизится, усилится ветер и начнутся дожди
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Порошенко пошел еще дальше» — эксперт о просьбах Киева к США
Новая БМП «Курганец» может сбивать «Джавелины» США
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11Солнечное затмение над США
09:56 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Тефтелев заменит трех руководителей, в том числе директора «ЧелябГЭТ»

Неожиданная рокировка в администрации Челябинска. Два чиновника сменили места работы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Бывший глава Металлургического района Дмитрий Петров назначен начальником городского управления ЖКХ, а прежний руководитель этой структуры Сергей Кочетков — теперь исполняющий обязанности главы района. По сути, чиновники поменялись местами.

К работе Дмитрия Петрова, напомним, не раз предъявляли претензии общественники и жители Челябинска. Недовольство работой чиновника касалось несанкционированной торговли и вырубки деревьев. Однако Евгений Тефтелев назвал перестановку кадровой ротацией.

Вероятно, сегодня последний день в должности директора муниципального предприятия «ЧелябГЭТ» работает Александр Портье. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию — это подтвердил мэр.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известный журналист представил доказательства того, что Мишель Обама транссексуал
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Трамп подтвердил готовность применять ядерное оружие против КНДР
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Актер из «Матильды» опубликовал «письмо Серебренникова»
Мария Шарапова завершила борьбу на US Open
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении карьеры Итальянский актер и режиссер Микеле Плачидо заявил, что больше не будет сниматься в кино
Недвижимость
10 способов декорировать пустую стену
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
5 завтраков для школьников за 5 минут Всем известно, что завтрак – основа здорового питания. Пропускать его нельзя. Особенно – школьникам, ведь от утренней «подзарядки» зависит и успеваемость. Но как быть, если в реальности на его приготовление остается только пять минут, а бутерброды – не лучший вариант? Делимся идеаями вкусных и полезных завтраков за пять минут.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь