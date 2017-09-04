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09:33 (мск), источник: Volga News

Светлана Архипова возглавила самарское управление Роспотребнадзора

Обязанности исполняющего обязанности главы регионального управления Архипова исполняла около девяти месяцев, после того как кресло освободила Нина Сергеева.

Источник: Reuters

Кресло руководителя самарского управления Роспотребнадзора, остававшееся свободным с конца прошлого года, заняла и. о. руководителя управления Светлана Архипова, пишет «Самарское обозрение».

Назначение Светланы Архиповой руководителем управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области состоялось 31 августа.

Обязанности исполняющего обязанности главы регионального управления Архипова исполняла около девяти месяцев, после того как кресло освободила Нина Сергеева, занимавшая его около 12 лет. Она продолжила работу в управлении в должности главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене труда и радиационной безопасности.

Как указано на сайте Роспотребнадзора по Самарской области, с 1998 г. Светлана Архипова работала на различных должностях, сначала — медицинского статистика, помощника санитарного врача, затем врача-эпидемиолога, заведующей отделом организации и планирования деятельности службы в Центре Госсанэпиднадзора в Самарской области.

После реорганизации 2004−2005 гг., когда было создано территориальное управление Роспотребнадзора, а ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» вошел в его состав, Архипова стала сначала начальником отдела организации надзора территориального управления, а затем — заместителем руководителя.

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