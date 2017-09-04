Евгений Тефтелев «назначил» нового главу Металлургического района градоначальником

Курьезная ситуация произошла сегодня, 4 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города. Представляя временно исполняющего обязанности главы Металлургического района Челябинска, бывшего начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Сергея Кочеткова, Тефтелев оговорился и объявил его градоначальником.

«Ой, я что оговорился? Ну, желаю ему, чтобы он стал потом настоящим главой района, а не временным. Желаю ему победу на выборах», — сказал Евгений Тефтелев.

Экс-глава Металлургического района возглавил управление ЖКХ. Смену Кочеткова на Петрова Евгений Тефтелев объяснил ротацией кадров.

«Это ротация кадров. С учетом важности. Петров перешел по “горизонтали”. А Кочетков сам пожелал возглавить район», — добавил Евгений Тефтелев.

Сергей Кочетков уже отчитался о первых шагах в новой должности.

«Чистим район, убираем. 488 кубометров мусора вывезли в выходные. Обрезку деревьев делаем», — сказал Сергей Кочетков.

Евгений Тефтелев поручил ему пристально разобраться с рынком на Черкасской, на котором горожане обнаружили «кладбище» крыс.

Напомним, поискать менее хлопотную работу Дмитрию Петрову посоветовал депутат Государственной Думы Владимир Бурматов после того, как к нему обратились местные жители с просьбой разобраться со стихийным рынком на ЧМЗ. По мнению Владимира Бурматова, действующий глава фактически потворствовал существованию незаконных торговых объектов в Металлургическом районе Челябинска и саботировал поручения губернатора региона о борьбе с несанкционированной торговлей.

«Впору ставить вопрос о соответствии занимаемой должности. Это — полномочие главы города. Однако, по моему мнению, объем проблем, сгенерированных нынешней районной властью, в том числе и массовые незаконные вырубки целых аллей и при этом запущенная ситуация с аварийными деревьями, провал программы озеленения, скандальные коммерческие стройки, самая острая в городе ситуация с незаконными свалками и, конечно, вопиющая история с незаконными рынками и полное нежелание эти проблемы решать, говорит о том, что главе района пора поискать себе менее хлопотную работу», — высказывал свою точку зрения депутат государственной Думы Владимир Бурматов.