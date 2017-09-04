Евгений Тефтелев «назначил» нового главу Металлургического района градоначальником
Евгений Тефтелев назначил нового главу Металлургического района Сергея Кочеткова градоначальником.
Евгений Тефтелев назначил нового главу Металлургического района Сергея Кочеткова градоначальником.
Курьезная ситуация произошла сегодня, 4 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города. Представляя временно исполняющего обязанности главы Металлургического района Челябинска, бывшего начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Сергея Кочеткова, Тефтелев оговорился и объявил его градоначальником.
«Ой, я что оговорился? Ну, желаю ему, чтобы он стал потом настоящим главой района, а не временным. Желаю ему победу на выборах», — сказал Евгений Тефтелев.
«Это ротация кадров. С учетом важности. Петров перешел по “горизонтали”. А Кочетков сам пожелал возглавить район», — добавил Евгений Тефтелев.
Сергей Кочетков уже отчитался о первых шагах в новой должности.
«Чистим район, убираем. 488 кубометров мусора вывезли в выходные. Обрезку деревьев делаем», — сказал Сергей Кочетков.
Евгений Тефтелев поручил ему пристально разобраться с рынком на Черкасской, на котором горожане обнаружили «кладбище» крыс.
Напомним, поискать менее хлопотную работу Дмитрию Петрову посоветовал депутат Государственной Думы Владимир Бурматов после того, как к нему обратились местные жители с просьбой разобраться со стихийным рынком на ЧМЗ. По мнению Владимира Бурматова, действующий глава фактически потворствовал существованию незаконных торговых объектов в Металлургическом районе Челябинска и саботировал поручения губернатора региона о борьбе с несанкционированной торговлей.
«Впору ставить вопрос о соответствии занимаемой должности. Это — полномочие главы города. Однако, по моему мнению, объем проблем, сгенерированных нынешней районной властью, в том числе и массовые незаконные вырубки целых аллей и при этом запущенная ситуация с аварийными деревьями, провал программы озеленения, скандальные коммерческие стройки, самая острая в городе ситуация с незаконными свалками и, конечно, вопиющая история с незаконными рынками и полное нежелание эти проблемы решать, говорит о том, что главе района пора поискать себе менее хлопотную работу», — высказывал свою точку зрения депутат государственной Думы Владимир Бурматов.
Ранее администрация Металлургического района, которой руководил Дмитрий Петров, оказалась в эпицентре скандала с саженцами. Вместо варварски уничтоженных кленов на ЧМЗ прокуратура обязала администрацию Металлургического района Челябинска высадить новые саженцы. В сквере должны были быть высажены 336 деревьев. Но, как обнаружили местные жители, часть саженцев, предназначенных для компенсационной высадки, была просто выброшена. Уже погибшие саженцы лип и ив лежали в упаковочном материале прямо на газоне сквера.