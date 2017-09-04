Корбут о попавшем в Сеть видео с секретного совещания: партия разберется с источником слива
Начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут прокомментировал секретное видео со своим участием.
Начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут прокомментировал секретное видео со своим участием.
В омском региональном отделении «Единой России» будут разбираться с источником слива, разместившим в Сети видеоролик с секретного совещания по вопросам экологии. Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне в сети был опубликован ролик, на котором начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут требует найти и наказать виновных в загрязнении атмосферы Омска. Разговор проходил на повышенных тонах с применением нецензурной лексики.
«Я не собираюсь принимать
Пока не ясно, является ли утечка из штаба единороссов частью их предвыборной кампании на выборах в Омский городской Совет, либо это частная инициатива одного из участников такого совещания. Отметим, что Владимир Корбут является лидером партийного списка кандидатов в депутаты муниципального представительного органа.
Как ранее сообщал «СуперОмск», с февраля омичи жалуются на неприятный запах в разных районах города. Надзорные органы сообщили, что в атмосферу Омска производятся выбросы этилмеркаптана, источником которого является предприятие из северной промзоны.