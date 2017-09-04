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09:39 (мск), источник: СуперОмск

Корбут о попавшем в Сеть видео с секретного совещания: партия разберется с источником слива

Начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут прокомментировал секретное видео со своим участием.

В омском региональном отделении «Единой России» будут разбираться с источником слива, разместившим в Сети видеоролик с секретного совещания по вопросам экологии. Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне в сети был опубликован ролик, на котором начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут требует найти и наказать виновных в загрязнении атмосферы Омска. Разговор проходил на повышенных тонах с применением нецензурной лексики.

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«Я не собираюсь принимать каких-то жестких мер в отношении тех, кто распространил это видео. Пусть этими утечками занимается партия. Совещание проводилось в жесткой форме, потому что и мне уже это все надоело. Надо наводить порядок», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Владимир Корбут.

Пока не ясно, является ли утечка из штаба единороссов частью их предвыборной кампании на выборах в Омский городской Совет, либо это частная инициатива одного из участников такого совещания. Отметим, что Владимир Корбут является лидером партийного списка кандидатов в депутаты муниципального представительного органа.

Как ранее сообщал «СуперОмск», с февраля омичи жалуются на неприятный запах в разных районах города. Надзорные органы сообщили, что в атмосферу Омска производятся выбросы этилмеркаптана, источником которого является предприятие из северной промзоны.

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