Корбут о попавшем в Сеть видео с секретного совещания: партия разберется с источником слива

В омском региональном отделении «Единой России» будут разбираться с источником слива, разместившим в Сети видеоролик с секретного совещания по вопросам экологии. Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне в сети был опубликован ролик, на котором начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут требует найти и наказать виновных в загрязнении атмосферы Омска. Разговор проходил на повышенных тонах с применением нецензурной лексики.

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«Я не собираюсь принимать каких-то жестких мер в отношении тех, кто распространил это видео. Пусть этими утечками занимается партия. Совещание проводилось в жесткой форме, потому что и мне уже это все надоело. Надо наводить порядок», — заявил в разговоре с «СуперОмском» Владимир Корбут.

Пока не ясно, является ли утечка из штаба единороссов частью их предвыборной кампании на выборах в Омский городской Совет, либо это частная инициатива одного из участников такого совещания. Отметим, что Владимир Корбут является лидером партийного списка кандидатов в депутаты муниципального представительного органа.