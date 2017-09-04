Глава МИД Грузии прибыл с визитом в Беларусь
МИНСК, 4 сен — Sputnik.
МИНСК, 4 сен — Sputnik.
В МИД уточнили, что визит завершится 5 сентября.
«Программой визита запланирован ряд встреч высокого уровня, в том числе в правительстве, Национальном собрании, министерстве иностранных дел. На встречах будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, активизация
Там добавили, что по итогам переговоров в белорусском внешнеполитическом ведомстве планируется подписать межмидовскую программу сотрудничества, которая рассчитана на ближайшие два года.
По данным МИД Беларуси, в