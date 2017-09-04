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10:15 (мск), источник: Sputnik.by

Глава МИД Грузии прибыл с визитом в Беларусь

МИНСК, 4 сен — Sputnik. Вице-премьер-министр — министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе 4 сентября прибыл с официальным визитом в Беларусь, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Источник: Sputnik.by

В МИД уточнили, что визит завершится 5 сентября.

«Программой визита запланирован ряд встреч высокого уровня, в том числе в правительстве, Национальном собрании, министерстве иностранных дел. На встречах будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, активизация торгово-экономического взаимодействия, развитие парламентских связей, реализация совместных проектов», — проинформировали в МИД.

Там добавили, что по итогам переговоров в белорусском внешнеполитическом ведомстве планируется подписать межмидовскую программу сотрудничества, которая рассчитана на ближайшие два года.

По данным МИД Беларуси, в январе-июне 2017 года товарооборот Беларуси с Грузией составил 53,3 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 28,4%. Сальдо во внешней торговле сложилось положительным и составило 36,5 миллионов долларов.

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