Расширить полномочия Нацбанка предложил Нурсултан Назарбаев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил значительно расширить полномочия Национального банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил значительно расширить полномочия Национального банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Время показало, что Нацбанку, как регулятору, необходимо работать превентивном режиме. Следовательно, ему надо законодательно дать больше возможностей для контроля банков. Если вы помните, я каждый год проводил конгресс финансистов. Тогда было бурное время, когда нам с запада давали денег, сколько хочешь. Все банкиры выступали с трибуны и говорили: “Господин Президент, почему вы не разрешаете? Они же нам дают за такие проценты. Мы же должны брать”. Но никто не думал, как потом рассчитываться. А когда настало время рассчитываться, у нас возникли
Нурсултан Назарбаев отметил, что такие последствия — результат того, что Нацбанк «не контролировал каждый шаг банков второго уровня».
«Когда они выводили деньги, где был Нацбанк, контролирующие органы? Когда они