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12:25 (мск), источник: Kazinform

Расширить полномочия Нацбанка предложил Нурсултан Назарбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил значительно расширить полномочия Национального банка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Время показало, что Нацбанку, как регулятору, необходимо работать превентивном режиме. Следовательно, ему надо законодательно дать больше возможностей для контроля банков. Если вы помните, я каждый год проводил конгресс финансистов. Тогда было бурное время, когда нам с запада давали денег, сколько хочешь. Все банкиры выступали с трибуны и говорили: “Господин Президент, почему вы не разрешаете? Они же нам дают за такие проценты. Мы же должны брать”. Но никто не думал, как потом рассчитываться. А когда настало время рассчитываться, у нас возникли БТА-банк и остальные, “как черт в тарелке”. И мы разбирались, вложили огромные деньги туда», — рассказал Президент на совместном заседании палат Парламента.

Нурсултан Назарбаев отметил, что такие последствия — результат того, что Нацбанк «не контролировал каждый шаг банков второго уровня».

«Когда они выводили деньги, где был Нацбанк, контролирующие органы? Когда они куда-то вкладывали, где был Нацбанк? У Нацбанка и сегодня нет таких прав. Мы должны дать, чтобы он жестко контролировал каждый банк. Как только ушел налево — останавливать и сказать, мы у тебя отбираем лицензию, не умеешь работать или возврати. Я очень прошу депутатов внимательно этот пункт посмотреть, чтобы мы не имели эксцессов, которые мы имели. Это необходимо, чтобы не допустить провалов в деятельности частных банков, за которые государство потом рассчитывается», — добавил Нурсултан Назарбаев.

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