Расширить полномочия Нацбанка предложил Нурсултан Назарбаев

«Время показало, что Нацбанку, как регулятору, необходимо работать превентивном режиме. Следовательно, ему надо законодательно дать больше возможностей для контроля банков. Если вы помните, я каждый год проводил конгресс финансистов. Тогда было бурное время, когда нам с запада давали денег, сколько хочешь. Все банкиры выступали с трибуны и говорили: “Господин Президент, почему вы не разрешаете? Они же нам дают за такие проценты. Мы же должны брать”. Но никто не думал, как потом рассчитываться. А когда настало время рассчитываться, у нас возникли БТА-банк и остальные, “как черт в тарелке”. И мы разбирались, вложили огромные деньги туда», — рассказал Президент на совместном заседании палат Парламента.