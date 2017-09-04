Более 700 человек уже выбрали своих депутатов омского горсовета
В городской избирательной комиссии огласили данные о количестве омичей, проголосовавших досрочно.
В городской избирательной комиссии огласили данные о количестве омичей, проголосовавших досрочно.
Так, за выходные в Омске проголосовали 335 человек. Всего на момент написания материала своих депутатов омского горсовета 6 созыва выбрали 772 избирателя.
Как отметили в
Как ранее сообщал «СуперОмск» досрочное голосование в территориальных избирательных комиссиях проходит с 30 августа по 5 сентября (пн-пт с 16 до 20 часов, в выходные — с 10 до 14 часов). С 6 по 9 сентября проголосовать можно по тому же расписанию в участковой избирательной комиссии.
Для досрочного голосования в горизбиркоме рекомендовали предоставить необходимость участия в выборах раньше срока, например, показать билеты или справку с места работы или учебы. Напомним, выборы в Омский городской Совет состоятся в единый день голосования, 10 сентября. На 40 мандатов ОГС претендуют 364 кандидата.
Адреса территориальных избирательных комиссий можно посмотреть здесь.