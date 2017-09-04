От ВЭФ ожидаем новых прорывных решений — Вячеслав Шпорт

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский край на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6—7 сентября , представят корвет «Совершенный», построенный в Комсомольске, и комсомольского же производства истребители Су-35. Об этом и других аспектах участия делегации региона в ВЭФ рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» губернатор края Вячеслав Шпорт.

Нас представит «Совершенный»

— Мы в прошлом году удачно задали тренд на представление региона путем показа реальной продукции наших промышленных предприятий. И в этом году продолжим. Мы нашли замену скоростному пассажирскому судну «70 лет Победы», которое на прошлогоднем форуме посетил президент РФ Владимир Владимирович Путин. На этот раз представляет нас корвет «Совершенный», построенный в Комсомольске-на-Амуре и недавно переданный в состав Тихоокеанского флота. Буквально накануне был решен вопрос о том, что корвет зайдет на время проведения форума в бухту Аякс на острове Русский. Кроме того, в рамках ВЭФ будут организованы полеты над бухтой четырех пар самолетов Су-35С, построенных комсомольскими авиастроителями, на которых летчики Восточного военного округа показывают гостям форума фигуры высшего пилотажа.

Для презентации на полях форума отобрано «Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» 8 инвестиционных проектов, которые реализуются в крае. В их числе — инициативы в горнодобывающей отрасли (разработка месторождений золота и платины), в сфере деревопереработки (производство пиломатериалов и шпона), пищевой промышленности (птицекомплекс по производству мяса индейки). Кроме того, будет презентован единственный на Дальнем Востоке проект в рамках государственно-частного партнерства в транспортной сфере — автодорога «Обход Хабаровска км 13 — км 42».

Строительство этой объездной дороги стратегически важно не только для Хабаровского края, но и для всего Дальнего Востока. Она фактически станет «мостом» между федеральными трассами Чита — Хабаровск и Хабаровск — Владивосток. Планируется, что в рамках проекта будут построены не только инженерные сооружения, мосты, развязки и другие дорожные объекты, но и полностью обновлена вся инфраструктура в окрестностях трассы. Сам по себе проект стоимостью 43 млрд рублей — огромный рынок для субподрядчиков, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы привлечь к этому проекту как можно больше инвесторов.



Делегация Хабаровского края планирует подписать на ВЭФ не менее 12 соглашений. В их числе — соглашения с ООО «Региональная концессионная компания» и АО «Газпромбанк» о предоставлении заемного финансирования для строительства дороги «Обход Хабаровска». Будет подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта с ООО «Группа Компаний «Русагро», с ними мы познакомились совсем недавно, на форуме в Сочи, сейчас уже выходим на конкретику. Кроме того, подпишем ряд меморандумов с банками, соглашение с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) о проведении Национального чемпионата рабочих профессий в 2020 году в Хабаровском крае.



Делегация региона примет участие в работе основных дискуссионных площадок. Я планирую выступить на сессиях, посвященных улучшению делового климата в регионах Дальнего Востока, привлечению частных инвестиций, комплексному развитию городов. Последняя площадка будет посвящена комплексным планам социально-экономического развития городов Комсомольск-на-Амуре и Свободный (Амурская область), причем наш Комсомольск будет выступать в роли «старшего брата», делиться опытом.



Улица Дальнего Востока

Как всегда, масштабная экспозиция Хабаровского края ждет гостей ВЭФ на Улице Дальнего Востока. Павильон нашего региона — это демонстрация высокотехнологичного подхода в экономике и уникальных природно-климатических условий.

Отличительной чертой экспоместа Хабаровского края является арка, проходящая через всю линию набережной. На втором уровне арки для всех посетителей предусмотрена стилизованная смотровая площадка с посадочными местами, где будет проводиться дегустация продукции края. Две лестницы позволят подняться на площадку с обеих сторон набережной.



На передней линии павильона расположится сцена для выступлений краевых творческих коллективов и интерактивная зона, где на специальной сенсорной панели участники форума смогут выбрать для себя «дальневосточный гектар» на территории Хабаровского края.

Впервые мы продвигали таким образом «гектар» на форуме в Санкт-Петербурге, и опыт оказался удачным, люди очень интересовались, несколько человек даже взяли себе землю у нас.

Кроме того, посетителям павильона будет предоставлена возможность познакомиться с ключевыми туристическими маршрутами края и оставить заявку на приобретение туров.



Информация внутри павильона будет представлена с использованием современного мультимедийного интерактивного оборудования. Гости познакомятся с трехмерным видеороликом о комплексном развитии Комсомольска-на-Амуре, моделями судов и самолетов, которые производятся в крае. У посетителей будет возможность побывать на виртуальной экскурсии по салону самолета SSJ-100 с использованием 3D-очков. Кроме того, на специальном светодиодном экране с технологией дополненной реальности каждый гость павильона сможет создать свой самолет и запустить его в полет над Хабаровском.

В завершении посещения экспозиции гостям будет предоставлена возможность самостоятельно изготовить сувенир с символикой Хабаровского края на 3D-принтерах, произведенных на базе технопарка Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета.

По традиции регион будет широко представлен и в рамках гастрономической зоны.

Прорывные решения

Очень важный момент — впервые на ВЭФ пройдет заседание Президиума Госсовета под председательством Президента России Владимира Владимировича Путина, посвященное комплексному развитию Дальнего Востока.

Я возглавляю рабочую группу по подготовке этого заседания. Группа занималась подготовкой доклада на Госсовет, в котором будет представлен анализ текущей ситуации в ДФО, первые результаты работы новой модели развития макрорегиона, а также предложения, направленные на повышение конкурентоспособности Дальнего Востока. Поступило более 350 различных предложений от федеральных органов власти, депутатского корпуса, научного сообщества, инвесторов.