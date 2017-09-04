От ВЭФ ожидаем новых прорывных решений — Вячеслав Шпорт
Губернатор Хабаровского края — об участии региона в Восточном экономическом форуме.
Губернатор Хабаровского края — об участии региона в Восточном экономическом форуме.
Хабаровский край на Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке
Нас представит «Совершенный»
— Мы в прошлом году удачно задали тренд на представление региона путем показа реальной продукции наших промышленных предприятий. И в этом году продолжим. Мы нашли замену скоростному пассажирскому судну «70 лет Победы», которое на прошлогоднем форуме посетил президент РФ Владимир Владимирович Путин. На этот раз представляет нас корвет «Совершенный», построенный в
Для презентации на полях форума отобрано «Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» 8 инвестиционных проектов, которые реализуются в крае. В их числе — инициативы в горнодобывающей отрасли (разработка месторождений золота и платины), в сфере деревопереработки (производство пиломатериалов и шпона), пищевой промышленности (птицекомплекс по производству мяса индейки). Кроме того, будет презентован единственный на Дальнем Востоке проект в рамках
Строительство этой объездной дороги стратегически важно не только для Хабаровского края, но и для всего Дальнего Востока. Она фактически станет «мостом» между федеральными трассами Чита — Хабаровск и Хабаровск — Владивосток. Планируется, что в рамках проекта будут построены не только инженерные сооружения, мосты, развязки и другие дорожные объекты, но и полностью обновлена вся инфраструктура в окрестностях трассы. Сам по себе проект стоимостью 43 млрд рублей — огромный рынок для субподрядчиков, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы привлечь к этому проекту как можно больше инвесторов.
Делегация Хабаровского края планирует подписать на ВЭФ не менее 12 соглашений. В их числе — соглашения с ООО «Региональная концессионная компания» и АО «Газпромбанк» о предоставлении заемного финансирования для строительства дороги «Обход Хабаровска». Будет подписано соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта с ООО «Группа Компаний «Русагро», с ними мы познакомились совсем недавно, на форуме в Сочи, сейчас уже выходим на конкретику. Кроме того, подпишем ряд меморандумов с банками, соглашение с Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) о проведении Национального чемпионата рабочих профессий в 2020 году в Хабаровском крае.
Делегация региона примет участие в работе основных дискуссионных площадок. Я планирую выступить на сессиях, посвященных улучшению делового климата в регионах Дальнего Востока, привлечению частных инвестиций, комплексному развитию городов. Последняя площадка будет посвящена комплексным планам
Улица Дальнего Востока
Как всегда, масштабная экспозиция Хабаровского края ждет гостей ВЭФ на Улице Дальнего Востока. Павильон нашего региона — это демонстрация высокотехнологичного подхода в экономике и уникальных
Отличительной чертой экспоместа Хабаровского края является арка, проходящая через всю линию набережной. На втором уровне арки для всех посетителей предусмотрена стилизованная смотровая площадка с посадочными местами, где будет проводиться дегустация продукции края. Две лестницы позволят подняться на площадку с обеих сторон набережной.
На передней линии павильона расположится сцена для выступлений краевых творческих коллективов и интерактивная зона, где на специальной сенсорной панели участники форума смогут выбрать для себя «дальневосточный гектар» на территории Хабаровского края.
Впервые мы продвигали таким образом «гектар» на форуме в
Информация внутри павильона будет представлена с использованием современного мультимедийного интерактивного оборудования. Гости познакомятся с трехмерным видеороликом о комплексном развитии
В завершении посещения экспозиции гостям будет предоставлена возможность самостоятельно изготовить сувенир с символикой Хабаровского края на 3D-принтерах, произведенных на базе технопарка
По традиции регион будет широко представлен и в рамках гастрономической зоны.
Прорывные решения
Очень важный момент — впервые на ВЭФ пройдет заседание Президиума Госсовета под председательством Президента России Владимира Владимировича Путина, посвященное комплексному развитию Дальнего Востока.
Я возглавляю рабочую группу по подготовке этого заседания. Группа занималась подготовкой доклада на Госсовет, в котором будет представлен анализ текущей ситуации в ДФО, первые результаты работы новой модели развития макрорегиона, а также предложения, направленные на повышение конкурентоспособности Дальнего Востока. Поступило более 350 различных предложений от федеральных органов власти, депутатского корпуса, научного сообщества, инвесторов.
Они касаются широкого круга вопросов по развитию макрорегиона: ослабления административного давления на бизнес в ДФО, развития экспортной инфраструктуры, дальнейшего снижения энерготарифов, поддержки крупнейших инфраструктурных проектов
Отдельно остановлюсь на нескольких важных предложениях от дальневосточных губернаторов, которые вошли в проект доклада. Речь идет о мерах по закреплению населения в ДФО и повышению транспортной мобильности. Выработаны предложения по строительству арендного жилья, развитию ипотечных программ на Дальнем Востоке, поддержке семей, увеличению выплат, положенных при рождении ребенка.
Мы считаем, что это очень важные вещи, которые непосредственно повлияют на привлечение новых трудовых ресурсов и закрепление населения. Еще один большой блок предложений мы обозначили как «транспортная мобильность населения за разумные деньги». Тут речь идет о сохранении и расширении программы субсидирования авиаперевозок, включении в эту программу внутрирегиональных маршрутов.
Мы надеемся, что эта масштабная работа трансформируется в новые прорывные решения по развитию Дальнего Востока.