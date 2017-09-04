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10:48 (мск), источник: Publika.md

4 сентября начинается осенняя сессия парламента

Сегодня начинается осенняя парламентская сессия. Депутаты будут работать в постоянных комиссиях и фракциях, а также проводить встречи с гражданами в регионах.

Источник: Publika.md

Дату первого пленарного заседания и его рабочую повестку предстоит определить Постоянному бюро.

Согласно регламенту парламента, осенняя сессия начинается в сентябре и заканчивается не позже конца декабря.

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