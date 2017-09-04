4 сентября начинается осенняя сессия парламента
Сегодня начинается осенняя парламентская сессия. Депутаты будут работать в постоянных комиссиях и фракциях, а также проводить встречи с гражданами в регионах.
Сегодня начинается осенняя парламентская сессия. Депутаты будут работать в постоянных комиссиях и фракциях, а также проводить встречи с гражданами в регионах.
Дату первого пленарного заседания и его рабочую повестку предстоит определить Постоянному бюро.
Согласно регламенту парламента, осенняя сессия начинается в сентябре и заканчивается не позже конца декабря.