Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Крымский мост оставит Украину без заводов и портов
Су-30СМ ВКС РФ сбил крылатую ракету над Черным морем
Дочь актера Басилашвили обнародовала его письмо к Серебренникову
«Вы перешли все возможные черты»: глава СБУ обратился к главе ФСБ
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
«Порошенко пошел еще дальше» — эксперт о просьбах Киева к США
Новая БМП «Курганец» может сбивать «Джавелины» США
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Догилева с горечью озвучила сумму своей пенсии - СМИ
Фото Ходченковой в купальнике удивили поклонников
Путина удивил отказ фермерши, не давшей ему попить молока
Сотни мусульман вышли на акцию протеста в Москве
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11:30 (мск), источник: РИА Новости

Рябков назвал «государственным хулиганством» действия США в отношении РФ

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Происходящее в США в отношении дипломатических объектов России — это государственное хулиганство, РФ найдёт на него реакцию, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Источник: РИА Новости

«Возмутительными действиями были обыски наших объектов: генконсульства в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне, отделения торгпредства в Нью-Йорке. Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием в своей политике, утверждая, что это осмотры, инспекции. Нет, это обыски», — сказал Рябков журналистам.

Представители спецслужб США и правоохранительных органов до сих пор не покинули здание генконсульства в Сан-Франциско.

«Мы не сталкивались прежде со столь далекоидущими и во всех отношениях вызывающими посягательствами на фундаментальные нормы международного права. Кого-то в прежние годы называли государственными спонсорами терроризма. Я склонен назвать происходящее государственным хулиганством», — добавил он.

«Это требует определенного осмысления, поэтому спешить с какими-то ответами мы не будем. Вообще сложно в ситуации, когда сталкиваешься с хулиганами, как-то представить себе, какая должна быть реакция. Но мы найдем эту реакцию», — добавил он.

В российское консульство в США вломились, чтобы найти взрывчатку
Во время загрузки произошла ошибка.
11:12 (мск)© Ньюстюб
9 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии9
Комментарии
9
Юрий Зуев
Обыскать все американские посольства в РФ- вот и вся реакция. Посмотрим что на это госдеп скажет!! )))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
9
Комментировать
 США забрали российскую дипломатическую собственность после обысков
КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы
Россия выходит на восстановление темпов экономического роста
Ассанж предупредил Трампа о последствиях отмены торговли с КНР
Жириновский предложил сменить главу МИД
Герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка
Совфед предлагает высылать из РФ за «нежелательное поведение»
Тренер Уильямс: Не стоит помогать Шараповой вернуться на вершину
Спорт
Фундамент к Токио-2020: волейболисты РФ стали чемпионами Европы Эта победа стала первой для обновленного состава национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Фото: «Крымский мост» из космоса. Как снимают на МКС Российский космонавт разместил в своем твиттере фотографии Севастополя и Керченского пролива, сделанные с борта МКС
Кино
71-летний Микеле Плачидо объявил об уходе из кино Итальянский актер и режиссер, исполнитель роли комиссара Каттани объявил о завершении карьеры
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
В моду вошел стробинг для волос (фото) Почему стробинг уже сейчас можно объявить самым перспективным осенним трендом в окрашивании волос, расскажем в нашей статье. И заодно покажем, как все это выглядит.
Дети
5 завтраков для школьников за 5 минут Всем известно, что завтрак – основа здорового питания. Пропускать его нельзя. Особенно – школьникам, ведь от утренней «подзарядки» зависит и успеваемость. Но как быть, если в реальности на его приготовление остается только пять минут, а бутерброды – не лучший вариант? Делимся идеаями вкусных и полезных завтраков за пять минут.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь