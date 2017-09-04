Рябков назвал «государственным хулиганством» действия США в отношении РФ

«Возмутительными действиями были обыски наших объектов: генконсульства в Сан-Франциско, торгпредства в Вашингтоне, отделения торгпредства в Нью-Йорке. Американская сторона пытается делать хорошую мину при плохой игре, маневрируя словами, а не содержанием в своей политике, утверждая, что это осмотры, инспекции. Нет, это обыски», — сказал Рябков журналистам.
Представители спецслужб США и правоохранительных органов до сих пор не покинули здание генконсульства в Сан-Франциско.
«Мы не сталкивались прежде со столь далекоидущими и во всех отношениях вызывающими посягательствами на фундаментальные нормы международного права. Кого-то в прежние годы называли государственными спонсорами терроризма. Я склонен назвать происходящее государственным хулиганством», — добавил он.
«Это требует определенного осмысления, поэтому спешить с какими-то ответами мы не будем. Вообще сложно в ситуации, когда сталкиваешься с хулиганами, как-то представить себе, какая должна быть реакция. Но мы найдем эту реакцию», — добавил он.